8. März – der Internationale Frauentag

Herzlichen Glückwunsch allen Frauen zum Internationalen Frauentag. Ob die Bedeutung allen Frauen bewusst ist? Bereits 1911 (damals am 19. März) wurde er zum ersten Mal begangen, um auf die Themen Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen hinzuweisen. 1975 wurde der „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ daraus – und seitdem steht er jedes Jahr am 8. März im Kalender.

So richtig feiern können wir aktuell leider nicht. Obwohl das längst mal wieder fällig wäre. Ein fröhliches Zusammentreffen von Freundinnen an einem schön gedeckten Tisch, reden über Gott und die Welt und genießen, dass es sie alle gibt – die Frauen, die mit uns gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind, die wir kennen und die wir nicht kennen. Gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir einiges zu stemmen. Die drei H: Haushalt, Home Office und Homeschooling lassen uns oft wie im Hamsterrad rennen. Das wird wohl eine Weile noch so bleiben, doch das Ende dieser Pandemie ist in Sicht. Und so können wir Frauen vielleicht heute einfach mal, einen Gang runter schalten und uns selbst feiern: Mit einer extra langen Kaffeepause mit den Kolleginnen, mit einem Spaziergang mit der besten Freundin, mit einer Bestellung Ihrer Lieblingspizza nach Hause (nein, heute müssen Sie nicht kochen) und mit einem Glas Champagner am Abend, wenn Sie mögen.

Und dann gratulieren Sie sich selbst zu all dem, was Sie geschafft haben und überlegen Sie, worauf Sie sichtlich stolz sein können. Bei mir kommt da doch einiges zusammen – hätte ich gar nicht gedacht.

Dann auf unser Wohl, liebe Frauen!

PS: Hätten Sie gewusst, wer die glücklichsten Frauen der Welt sind? Es sind …