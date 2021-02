Givenchy: Irresistible Dance Challenge

Der Wunsch, sich miteinander zu verbinden, war noch nie so stark wie zu Beginn dieses Jahres… Givenchy Parfums präsentiert all die guten Vibes seines neuen Duftes Irresistible Givenchy, indem es mit Sephora Deutschland eine verbindende Challenge startet, die für alle offen ist!



Das Prinzip: Weil jeder auf seine eigene Art unwiderstehlich ist, lädt die Marke die Teilnehmer ein, ihre kreative Energie zu teilen und ihre Einzigartigkeit durch eine Tanzbewegung auszudrücken. Es gibt nur eine Regel: Sie müssen loslassen! In ihrem Video haben die Teilnehmer völlig freie Hand in der Umsetzung, die Challenge zu gewinnen und in die Fußstapfen von Fran Summers, Léa Elui, Larsen Thompson und Ambroise Mendy zu treten, um zur Irresistible Crew zu gehören. Sie werden dann zu Botschaftern der nächsten digitalen Irresistible Givenchy-Kampagne, die mit dem Launch des neuen Irresistible Eau de Toilette im Juni 2021 veröffentlicht wird!

Um Ihre Chance zu nutzen, allein oder als Duo, ist die einzige Voraussetzung, mindestens 18 Jahre alt zu sein und auf Ihrem Instagram- und/oder TikTok-Feed ein maximal 15 Sek. Video mit GoodVibes und Happy-Dancemoves zu posten mit dem Hashtag #irresistibleisme & #irresistibleissephora und den Account @givenchybeauty & @sephoradeutschland taggt.

Die Challenge läuft vom 5. bis zum 20. Februar 2021. Die Marke wird zunächst eine Vorauswahl von 15 Teilnehmern treffen, um final danach bis zu 3 Gewinner aus der ganzen Welt auszuwählen, die dann an der neuen internationalen digitalen Kampagne teilnehmen werden, die im Frühjahr gedreht wird.



Um mehr über die Givenchy #irresistibleisme Challenge zu erfahren, können Sie sich ab sofort mit dem @givenchybeauty Instagram oder TikTok Account verbinden. Alle Details zu der Challenge finden Sie unter:

www.givenchybeauty.com/int/en/noname/IrresistibleChallengeFeb21.html