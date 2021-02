Zwar hat die Corona-Pandemie die ganze Messebranche durcheinandergewirbelt, doch das Bedürfnis sich zu treffen, neue Trends und Produkte kennenzulernen, zu branchenrelevanten Themen zu diskutieren, Ideen auszutauschen – all das bleibt. Und genau das erwartet die Bio- und Naturkosmetik Community beim BIOFACH / VIVANESS 2021 eSPECIAL vom 17. bis 19. Februar

Die digitiale Veranstaltung verfügt über ein umfassendes Angebot an innovativen Möglichkeiten. Dazu zählen neben Unternehmens- und Produktpräsentationen auch Austausch und Dialogformate wie Roundtables oder eigene Diskussionsrunden und weitere Formate zum Netzwerken mit Branchenexperten. Integraler Bestandteil des eSpecials sind ausgefeilte Matchmaking-Funktionen. So finden Interessierte die richtigen Aussteller und umgekehrt. Nach der Anmeldung durchlaufen alle Teilnehmer einen sogenannten Onboarding-Prozess, der sie durch einen kleinen Fragenkatalog führt. Durch eine einfache Suche/Biete-Systematik werden allen Teilnehmern ihre besten Treffer angezeigt. So erhält jeder zielgenaue Vorschläge für die richtigen Geschäftskontakte.

Aber auch eine freie Suche nach Kontakten ist unter allen Teilnehmern möglich. Integraler Bestandteil des BIOFACH / VIVANESS 2021 eSPECIAL ist der Kongress, live gestreamt. Informationen rund um das eSpecial gibt es auf der Homepage. Interessenten werden dann per E-Mail auf dem Laufenden gehalten.

www.vivaness.de