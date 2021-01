NaturkosmetikCamp 2021

Vom 18. bis 20. Juni 2021 findet das NaturkosmetikCamp zum bereits 7. Mal statt. 2020 wurde die Fachveranstaltung coronabedingt online über zoom realisiert. Nun kommen die Fachteilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum wieder live im Hotel Panorama Royal in Bad Häring/Tirol zusammen. Neben den typischen Sessions, die von den Teilnehmern eingereicht werden, wird auch wieder ein Rahmenprogramm geboten. Anmeldestart ist am 1. März 2021. Es gibt maximal 120 Plätze.



Das NaturkosmetikCamp hat es sich zum Ziel gesetzt, Gleichgesinnte aber auch Andersdenkende aus der Branche an einem Ort zusammenzubringen, um sich auf Augenhöhe auszutauschen und miteinander zu vernetzen. Die impulsgebende Ideenwerkstatt für Naturkosmetik und Biopflege richtet sich an Naturkosmetikhersteller und -marken, Vertreter des Fachhandels, Inhaber von Kosmetikinstituten und Spa-Hotels, Spa-Manager sowie an Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen der Branche.

Was macht die Naturkosmetik aus? Das Motto 2021

Ziel des NaturkosmetikCamp ist es, die Pionierrolle auszubauen und gemeinsam Antworten auf drängende Fragen zu liefern – beispielsweise zu nachhaltiger Verpackung und Rohstoffgewinnung, aber auch was den Vertrieb und das Marketing in herausfordernden Zeiten betrifft. Unter dem Motto „Mit Herz & Hirn, Ecken & Kanten“ möchte der Veranstalter Wolfgang Falkner gemeinsam mit den Teilnehmern zeigen, was Naturkosmetik ausmacht und wofür sie steht.



Beim NaturkosmetikCamp stehen die Teilnehmer im Zentrum. Nach BarCamp-Prinzip können diese Themenvorschläge einreichen und entscheiden zu Beginn der Veranstaltung durch Punktevergabe, welche 14 Themen in den Sessions behandelt werden. Somit wird sichergestellt, dass auch wirklich nur jene Themen behandelt werden, die die Branche aktuell beschäftigen. Die Themeneinreichung ist, wie die Anmeldung, ab 1. März online möglich. Ticket sichern ab 1. März Der Run auf die 120 Tickets beginnt am 1. März um 0.00 Uhr. Da auf Grund der OnlineAusgabe 2020 bereits viele Teilnehmerinnen ihren Platz auf 2021 verschoben haben, lohnt es sich, den Anmeldestart schon jetzt zu notieren und sich dann rasch ein Ticket zu sichern. Es gilt „first come, first served“.



Alle Fakten auf einen Blick

Datum Freitag 18. bis Sonntag 20. Juni 2021

Motto Mit Herz & Hirn, Ecken & Kanten

Veranstaltungsort Hotel Panorama Royal in Bad Häring

Plätze Maximal 120 Fachteilnehmer*innen aus 7 Branchenkategorien

Anmeldung 1. März 2021, 0.00 Uhr

Preis € 298,- (exkl. MwSt.)

Veranstalter Wolfgang Falkner, The CampCompany

Web www.naturkosmetikcamp.com