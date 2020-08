Das 6. NaturkosmetikCamp fand in diesem Jahr zum ersten Mal als Videokonferenz auf Zoom statt. Rund 70 Fachteilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nutzten die drei Nachmittage auf der Plattform Zoom für neue Inspirationen und Ideen für die Zukunft, tauschten sich rege aus und diskutierten miteinander. Die Vielfalt der Themen war sehr umfassend, daher greife ich stellvertretend zwei Beiträge heraus. Mirja Eckert von The New zeigte in ihrer Session Megatrends wie Gesundheit, Neo-Ökologie oder Individualisierung auf, die allesamt auch Chancen für die Naturkosmetik bieten. „Wie gelingt der Brückenschlag zwischen analoger und digitaler Welt“ war das Thema von Susan Kapfhammer (Organic Beauty Consulting), die in der Kombination von stationärem Fachhandel und Online großes Potenzial sieht. Doch wie bewältigt man den steigenden Online-Aufwand? Darüber wurde engagiert diskutiert. Sinnvoll ist, wenn es dafür verantwortliche Mitarbeiter gibt, die diese Aufgabe mit Spaß erledigen und sich dabei entwickeln können. Klar, dass Kommunikations-Strategie und das Corporate Wording beachtet werden. Fazit: Der direkte, persönliche Austausch, von dem das NaturkosmetikCamp lebt, fehlte zwar, doch die Videokonferenz war eine gute Alternative. Alle freuen sich bereits auf den Live-Termin des NaturkosmetikCamps 2021, vom 18. bis 20. Juni.

www.naturkosmetikcamp.com