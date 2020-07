Business im „New Normal“

Setup-Coach Jessica Hilberath trifft mit Ihren „New Normal“ Trainings ins Schwarze. In den Online-Seminaren für Händler und Institute zeigt sie jede Menge Tipps, Ideen und Trends auf und gibt Hilfestellungen, was man jetzt tun kann, um Kunden online zu begeistern. Denn: „Was wir gelernt haben ist, dass der Weg auf jeden Fall digitaler sein muss.“ Die Parfümerie-Kooperation beauty alliance Deutschland bietet ihren Parfümerien diese Trainings bereits an.

„Wir schauen uns an, wie sich die unterschiedlichen Charaktere in der Krise verhalten haben und welche Kaufmotive im Vordergrund stehen“, so die Social-Media-Expertin. „Wir geben Hilfestellung, was momentan gut auf den Social Media Kanälen ankommt, was man beachten sollte. Zudem informieren wir über Trends, wie digitale Beauty-Abende, und sprechen über die Umsetzung.“

Das Feedback ist auf die Trainings ist sehr gut. „Wir können direkt im Anschluss an den postings der Teilnehmer sehen, dass viele Dinge gleich umgesetzt werden. Somit ist schnell der Transfer ins eigene Business gegeben“, freut sich Jessica Hilberath.

Interessierte können sich per mail, Telefon, Facebook oder Instagram anmelden. Alles, was man benötigt, ist ein internetfähiges Gerät (Laptop, PC, Tablet oder Smartphone). Das interaktive Starterseminar zum „New Normal“-Training kostet 89 Euro und dauert rund 1,5 Stunden. Jeder hat die Gelegenheit, seine Fragen zu stellen.

Mehr Infos: www.setupcoach.de