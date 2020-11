Gewinner: Jordans Herz&Rebe Spa Köngernheim, Deutschland

Wellness und Wein: Das passt ganz wunderbar zusammen. Dachte sich Familie Jordan und baute nicht nur ein Refugium namens Herz & Rebe Spa, sondern packte auch gleich auf den Neubau noch ein paar schmucke Zimmer und Suiten. Doch der Reihe nach. Dass es in Rheinhessen, im größten Weinanbaugebiet Deutschlands, kein Hotel-Spa gibt, war einer der Gründe, warum Martina, Gerhard und Sohn Niklas Jordan beschlossen: „Wir bauen eine SpaLandschaft für unsere Gäste.“ Die wohnten bisher in historischen Mauern einer ehemaligen Wassermühle aus dem 14. Jahrhundert. Dem alten Fachwerk wurde mit behutsamer Hand ein neues Haus zur Seite gestellt, mit neuen Zimmern, Suiten und eben dem Herz&Rebe Spa mit Pool, Saunen, Behandlungsräumen und einem Yoga-Loft. Dabei setzen Jordans konsequent auf die Lehre und den Wissensschatz der wohltuenden Wirkung des Weins und auf natürliche Wirkstoffe aus der Traube und dem Rebstock. Das begeisterte die Jury so, dass das Herz&Rebe Spa als Sieger des SPA Star Awards in der Kategorie SPA Star Newcomer hervorging.



www.jordans-untermuehle.de

