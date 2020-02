Im Rahmen ihrer ordentlichen Aufsichtsratssitzung im Februar 2020 hat die beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG, Deutschlands größte Parfümerie Kooperation, einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats bekannt gegeben. So wurde Dirk Cebulla zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. In seinem Amt als Stellvertreter verbleibt der bisherige Funktionsträger Rainer Eiden.

Die neue Ämterverteilung und Ernennung von Dirk Cebulla, Inhaber der Parfümerie CB GmbH, resultiert aus dem bevorstehenden Unternehmensverkauf der Gottmann Parfümerien. Ralph Gottmann stand bislang an der Spitze des Aufsichtsrats.

Der neue Aufsichtsratsvorsitzende der beauty alliance bringt reichlich Führungserfahrung mit, denn bislang fungierte er an der Spitze des Aufsichtsrats der Onlineplattform parfuemerie.de.

Ab sofort wird Jo Tomaschewski, Inhaber der top-Parfümerie GmbH, die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden bei parfuemerie.de übernehmen. Weitere Details zur personellen Struktur wird beauty alliance anlässlich ihrer Gesellschafterversammlung im Frühjahr 2020 bekannt geben.