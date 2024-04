Wer bekommt den SPA Star Award Publikumspreis 2024?

Sie entscheiden, welches Wellnesshotel dieses Jahr den SPA Star Award Publikumspreis erhalten wird.

Alle Bewerber für die SPA Star Awards 2024 sind im Rennen. Nun können die Leserinnen und Leser von SPA inside für ihr Lieblings-Wellnesshotel voten.

DER GEWINN: Eine viertägige Wellnessauszeit für 2 Personen in einem der Best Alpine Wellness Hotels in Österreich und Südtirol. Beste Wellnesshotels in Österreich & Südtirol

DIE BEWERBER für den Publikumspreis 2024

Alpin Spa Hotel Tuxerhof, Tux Ayurveda Resort Mandira, Waltersdorf Berghotel Rehlegg, Ramsau

Bürgenstock Alpine Spa Lake Lucerne, Obbürgen Cape of Senses, Gardasee Cyprianerhof, Tiers

Der Böglerhof – pure nature spa resort, Alpbach Der Öschberghof, Donaueschingen DSR Hotel Holding, Hamburg

Hotel & Spa Klosterbräu, Seefeld Hotel Bergeblick, Bad Tölz Hotel Deimann, Schmallenberg

Hotel Nesslerhof, Grossarl Hotel Quelle Nature Spa Resort, Gsies Inanna Beauty, Berlin

Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa, Bayerisch Gmain La Maiena Meran Resort, Meran Lindenhof Pure Luxury Resort, Naturns

Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald, Horben Mangfall Spa im Parkhotel Egener Höfe, Rottach-Egern Moselschlösschen Spa & Resort, Traben-Trarbach

Naturresort Puradies, Leogang Ortner‘s Resort, Bad Füssing Posthotel Achenkirch, Achenkirch

Relais & Châteaux Castel Fragsburg, Meran Resort Bergkristall, Oberstaufen Roomers Baden-Baden Spa, Baden-Baden

Seezeitlodge, Gonnesweiler Severin‘s Resort & Spa, Sylt St. Martins Therme & Lodge, Frauenkirchen

The Grand Green – Familux Resort, Oberhof The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands TOP Hotel Hochgurgl, Hochgurgl Ötztal

Tschuggen Grand Hotel, Arosa Waldorf Astoria Spa, Berlin Wander- & Wellnesshotel Gassner, Neukirchen am Großvenediger

ZillergrundRock – Luxury Mountain Resort, Mayrhofen

Voten Sie bis 12.05. für Ihr Lieblingshotel: vote-spastar@redspa.de

Und das können Sie gewinnen:

Vier Tage Urlaub (3 Übernachtungen) für 2 Personen in einem der Best Alpine Wellness Hotels in Österreich. Testen Sie ausgiebig die traumhafte Wellnesslandschaft sowie kulinarische Gaumenfreuden und reichhaltige Verpflegung im Rahmen der „Wellness Verwöhnpension“, also Frühstück, Nachmittagssnack und mehrgängiges Abendessen. Viel Glück!

Ausgezeichnet und gemeinsam gefeiert werden die Gewinner und Nominierten der Spa Star Awards 2024 während der Veranstaltung Spa Life Germany im Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain . Die Verleihung der SPA Star Awards 2024 findet im Rahmen von Spa Life Germany am 25. Juni bei einem Gala-Abend im Magazin3 der Alten Saline, Bad Reichenhall, statt.

Verfolgen Sie die Preisverleihung auf Instagram.

Die Gewinner der SPA Star Awards veröffentlichen wir in unserem Wellness-Reise-Magazin SPA inside.