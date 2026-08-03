Reden, lachen, genießen, Spaß haben – Urlaub mit Freundinnen hat einen ganz eigenen Charme.

Wer als Frau nicht gleich allein verreisen möchte, kann das auch mit Freundin(nen) tun. Womöglich ist das sogar der erste Schritt in Richtung Solo-Reise. Muss es aber nicht. Denn so ein Mädels-urlaub hat seinen ganz eigenen Charme – egal, wie alt man ist.

Freundinnen haben oft ähnliche Interessen und Vorstellungen darüber, wie man seine Zeit angenehm verbringen kann. Gerade in Sachen Beauty und Wellness. Außerdem können Sie Freundschaften, die im Alltag oft zu kurz kommen, im Urlaub wunderbar pflegen. Quality Time unter Besties mit viel Zeit zum Reden, Lachen, Genießen und Spaß haben klingt doch nach dem perfekten Urlaub, oder? Auch hier gibt es vielseitige Angebote für alle Altersgruppen, vom Junggesellinnenabschied bis zum Menopause-Retreat.

Ob allein oder mit Freundin – Sie können als Frau einiges dafür tun, um den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Das fängt schon mit der Wahl des Reiseziels an. Als sichere Ziele gelten vor allem die Länder Europas, insbesondere Skandinavien sowie Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wen es nach Übersee zieht, der ist zum Beispiel in Neuseeland oder Australien gut aufgehoben.

Eine gute Planung im Vorfeld ist die halbe Miete für eine gelungene Reise ohne Begleitung. Am besten kümmern Sie sich nicht nur um die Unterkünfte, sondern auch um Mietwagen und Buchungen für Aktivitäten wie Besichtigungen oder Besuche im Gourmet-Restaurant. Apps wie Tiqets, Go City oder Uber können hier wertvolle Dienste leisten. Das gibt Ihnen ein Gefühl von Sicherheit, gerade wenn Sie das erste Mal allein unterwegs sind.

Eine für alle, alle für eine

Damit der Urlaub mit Freundin(nen) ein voller Erfolg wird, sollten Sie einige Dinge vorab klären. Ein wichtiger Punkt ist das Budget, denn nicht jede verfügt über dieselbe Reisekasse. Besprechen Sie darum zunächst, was wer bereit ist auszugeben. Reden Sie offen über die Erwartungen, die Ihre Mitreisenden an den Urlaub haben. Wellness, Party und/oder Sport – jede sollte auf ihre Kosten kommen. Man muss nicht alles gemeinsam machen. Setzen Sie dennoch auch gemeinsame Highlights, am besten jeden Tag eines. Und lassen Sie genug Spielraum für Flexibilität und Spontaneität.

City Vibes & Cosmic Nights schaffen unvergessliche Erlebnisse

Bei uns ist die Sonnenfinsternis nur partiell zu sehen, auf Ibiza total – ein Freundschaftsmoment für die Ewigkeit Nobu Ibiza Bay Das kosmische Highlight des Jahres feiert Nobu Hotel Ibiza Bay mit einem Special Escape. Unter dem Motto „Beyond the Sun“ haben Himmelsgucker nicht nur die Chance, die Sonnenfinsternis am 12. August total und bei Sonnenuntergang zu genießen, sondern auch den Meteorschauer der Perseiden zu erleben. Auch Wellness von Yoga bis Sound Healing, Fine Dining und ein Kräuterlikör-Workshop schweißen Freundinnen zusammen.

www.nobuhotelibizabay.com

Kleine Auszeiten für Genuss und gute Gespräche

(Foto: Marika Unterladstaetter)

Schlosshotel Fiss Ob Mama, Tochter, Schwester oder Freundin – beim Ladies-Time & Wellness Getaway haben Frauen die Möglichkeit, besondere Quality Time miteinander zu verbringen. Hier oben, in den Bergen Tirols, werden die Gedanken ruhiger und die Zeit vergeht langsamer. Zwei Nächte umfasst das Angebot im 5-Sterne-Hotel. Neben einem Begrüßungscocktail gehören dazu eine Behandlung im 5000 Quadratmeter großen Spa, Yoga-Sessions und geführte Wanderungen. Auch die Verwöhnpension verspricht Genuss. Sie mündet in einem mehrgängigen Abendmenü aus traditioneller Tiroler Küche und moderner Haubengastronomie. www.schlosshotel-fiss.com (Fotos: bureaurabensteiner)

(Fotos: Nestelbacher)

Werzers Hotel Resort Nostalgischer Charme verbindet sich bei den „Ladies Days“ im Werzers Hotel Resort Pörtschach mit kleinen Genussmomenten. Lassen Sie im 2000 Quadratmeter große See-Spa mit Pools, Saunen und dem historischen Badehaus direkt am Wörthersee verwöhnen. Dort erwarten Freundinnen, Schwestern oder Mutter-Tochter-Gespanne eine Gesichtsbehandlung, eine Teilkörpermassage sowie ein Kältekammer-Treatment. Das Package umfasst außerdem zwei Übernachtungen, Werzers Gourmet-Halbpension und einen Cocktail. Drei Restaurants sorgen für kulinarische Abwechslung, außerdem bietet der Wörthersee rund ums Jahr vielfältige Freizeitmöglichkeiten von Badevergnügen bis Pistenspaß. Ein Muss: die Bootsfahrt über den See. www.resort.werzers.at (Fotos: Footprints Fotografie & Film)

Aufmacherbild: shutterstock/Look-Studio

Traumhafte Reiseziele stellen wir in jeder Ausgabe SPA inside vor.