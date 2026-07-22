Wer einmal solo auf Reisen war, der möchte es wieder tun. Das belegen aktuelle Studien. Doch auch allein unter Frauen, ob mit der besten Freundin oder als Gruppe, macht Urlauben Spaß und bekommt eine ganz eigene Dynamik.

Der klassische Familien- oder Paarurlaub bekommt zunehmend Konkurrenz. Die entscheidende Frage ist längst nicht mehr nur: Wohin soll’s gehen? Sondern: Mit wem? Oder besser allein? Die Frauen in Deutschland gehen immer häufiger solo auf Reisen, 40 Prozent haben bereits Erfahrung damit gemacht. Und einem Großteil von ihnen hat es so gut gefallen, dass sie es wieder tun möchten. Der Reiseveranstalter TUI hat ermittelt, dass besonders jüngere Frauen bis Mitte 40 gerne allein unterwegs sind. Aber auch ältere liebäugeln damit. Allerdings fehlt ihnen oft noch der letzte Impuls.

Dabei hat das Alleinreisen viele Vorteile. Das fängt bei der Wahl des Reiseziels an und hört bei den Aktivitäten nicht auf. Sie mögen Städtetrips, Ihre bessere Hälfte liegt lieber faul am Strand? Fahren Sie allein, dann können Sie den ganzen Tag die Schätze des Vatikans erkunden oder die Champs Elysées rauf und runter bummeln. Sie lieben Yoga und Meditation, Ihr Partner braucht Action? Allein können Sie bei täglichen Asanas Ihre Mitte finden, statt Ihre Muskeln beim Mountainbiking zu fordern. Ihr Mann ist Frühaufsteher, Sie vertrödeln gern mal einen Morgen im Bett? Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Bedeutet Urlaub nicht einfach mal ganz man selbst zu sein und keine Kompromisse eingehen zu müssen? Eben! Und sollte Ihnen an manchen Tagen doch der menschliche Austausch fehlen, dann gibt es viele Kontaktmöglichkeiten. Immer mehr Hotels bieten Aktivitäten und Retreats auch und gerade für Alleinreisende an – eine prima Gelegenheit, ganz ungezwungen Gleichgesinnte kennenzulernen. Es mag sich anfangs ungewohnt und vielleicht auch ein bisschen beängstigend anfühlen, allein zu verreisen. Doch wenn Sie es mal probiert haben, dann möchten Sie es wieder tun. Ich spreche da aus Erfahrung! Neben dem Zugewinn an Freiheit und Flexibilität stellt sich schnell das ermutigende Gefühl ein, es allein zu schaffen. Und das ist unbezahlbar und nachhaltig, auch wenn Sie längst wieder im Alltag angekommen sind.

allein reisen bedeutet, jeden tag selbst zu entscheiden, was man gerade braucht

Sie können als Frau einiges dafür tun, um den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Das fängt schon mit der Wahl des Reiseziels an. Als sichere Ziele gelten vor allem die Länder Europas, insbesondere Skandinavien sowie Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wen es nach Übersee zieht, der ist zum Beispiel in Neuseeland oder Australien gut aufgehoben.

Eine gute Planung im Vorfeld ist die halbe Miete für eine gelungene Reise ohne Begleitung. Am besten kümmern Sie sich nicht nur um die Unterkünfte, sondern auch um Mietwagen und Buchungen für Aktivitäten wie Besichtigungen oder Besuche im Gourmet-Restaurant. Apps wie Tiqets, Go City oder Uber können hier wertvolle Dienste leisten. Das gibt Ihnen ein Gefühl von Sicherheit, gerade wenn Sie das erste Mal allein unterwegs sind.

Ich bin dann mal weg

Bereiten Sie außerdem alle wichtigen Dokumente vor, fertigen Sie Kopien davon an oder fotografieren Sie sie mit dem Smartphone. Denken Sie daran, dass man für manche Länder einen Pass benötigt und prüfen Sie, ob er noch gültig ist – rechtzeitig. Bedenken Sie: Einen neuen Reisepass zu beantragen kann bis zu sechs Wochen dauern. Informieren Sie eine Person Ihres Vertrauens über Ihre Pläne, die Reiseroute und Ihre Unterkünfte und bleiben Sie erreichbar. Ladekabel fürs Handy und bei Bedarf ein Adapter sind unerlässlich, eine Powerbank für unterwegs ist empfehlenswert. Und dann heißt es: Koffer packen und auf ins Abenteuer.

Do it yourself! Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gepäck problemlos ohne fremde Hilfe befördern können. Was Sie nicht selbst auf die Gepäckablage oder ein paar Stufen hinaufheben können, ist zu schwer. Laden Sie digitale Karten der Umgebung herunter für den Fall, dass Sie mal keine Verbindung zum Internet haben. Speichern Sie wichtige Infos wie Hoteladressen oder Notrufnummern in Ihren digitalen Notizen und machen Sie einen Screenshot von Ihrer Buchung. In einer fremden Stadt sollten Sie besser nicht ständig auf Ihr Handy schauen, sondern sich wichtige Orientierungspunkte vorher einprägen. Mit diesen einfachen Maßnahmen können Sie mit einem guten Gefühl allein auf Achse gehen.

„Ich pack das jetzt allein!“

Kurz nachgefragt bei Astrid Därr

Astrid Därr hat als Reisejournalistin viele Gegenden der Welt allein bereist, von Afrika über den Himalaya bis nach Patagonien. Seit einigen Jahre ist ihr kleiner Sohn mit von der Partie. (Foto: Steffi-Eckelmann-Photography) Warum gehen Menschen allein auf Reisen?

Häufig findet man einfach nicht den passenden Reisepartner für die gewünschte Destination. Dann steht die Entscheidung an: Traue ich mich alleine? Und habe ich dann auch Spaß? Es gibt aber auch andere Beweggründe. Etwa die Unabhängigkeit. Man kann selbst entscheiden, was man unternehmen möchte, ganz spontan und ohne sich mit jemandem abzusprechen. Man muss keine Kompromisse eingehen, keine unterschiedlichen Interessen unter einen Hut bekommen. Ein weiterer Grund ist, dass man Kontakte knüpfen und Leute kennenlernen möchte. Das geht allein besser als in einer Gruppe oder mit Familie. Außerdem ist allein reisen eine persönliche Herausforderung. Wenn man unterwegs ist und es klappt, bekommt man das gute Gefühl von Selbstwirksamkeit.

Haben Sie den Eindruck, dass Solo-Reisen zunehmen?

Ja, gerade bei Frauen hat sich einiges geändert. Sie haben sich das früher vielleicht nicht so zugetraut oder sich abhängiger vom Partner gefühlt. Heute haben sie mehr Selbstbewusstsein zu sagen: Ich pack das jetzt alleine. Und vielleicht auch mehr Vorbilder, auch durch Social Media.

Welche Destinationen sind für allein reisende Frauen besonders geeignet, welche eher nicht?

Was Sicherheit betrifft, sind die Reisehinweise auf der Homepage des Auswärtigen Amtes ein guter erster Anlaufpunkt. Ganz Europa ist unproblematisch, ebenso Australien, die USA oder gut entwickelte Inseldestinationen wie die Malediven.

Es gibt auch Gebiete, die viele für unsicher halten, obwohl sie es gar nicht sind. Marokko zum Beispiel ist ein super Ziel für allein reisende Frauen. Ich war unzählige Male dort. Die Leute sind unglaublich gastfreundlich und hilfsbereit und man kann problemlos mit dem Mietwagen herumfahren und einen wunderschönen, sicheren Urlaub verbringen. Aus Erfahrung würde ich hingegen von einigen Gebieten in Indien abraten. Dort kann es unangenehm sein, mit den vielen Menschen, die ständig auf Tuchfühlung sind. Da fühlt man sich als Frau schnell bedrängt. Marokko ist für Astrid Därr ein Fest für die Sinne und ein Sehnsuchtsort, der die Magie des Orients mit Abenteuer verbindet. Ihr umfangreicher Reiseführer erscheint im Herbst in 15. Auflage. 936 S., 28,90 €, Verlag Reise Know-how

Gibt es weitere Dos und Don’ts?

Man sollte sich so kleiden, dass man nicht sofort auffällt, besonders in muslimischen Ländern. Suchen Sie keinen direkten Blickkontakt, das könnte als Aufforderung verstanden werden. Am besten tragen Sie eine Sonnenbrille. In Ländern wie Marokko gehört es sich nicht, als Frau in ein traditionelles Café zu gehen, in dem sich nur Männer aufhalten. Eine gute Planung gibt außerdem Sicherheit – von der Unterkunft bis zum Tagesprogramm. Gute Hotels bieten meist organisierte Ausflüge an oder vermitteln seriöse Guides für individuelle Touren.

Haben Sie einen Tipp für Notfälle?

Legen Sie eine Vertrauensperson zu Hause fest, deren Telefonnummer Sie sicher hinterlegt haben oder auswendig kennen. Sollte Ihnen etwa alles gestohlen werden, dann kann sie aus der Ferne Hilfe organisieren oder Ansprechpartner vor Ort kontaktieren, etwa im Hotel. Sie ist bestenfalls auch über Ihre Reiseroute, Veranstalter, Hotels etc. informiert, um nachvollziehen zu können, wo Sie sich gerade aufhalten.

Unsere Hotel-Tipps

(Foto:OberoesterreichTourismusGmbHMartinFickert)

Me Time oder nette Gesellschaft? Im Aviva Make Friends können Sie beides haben, ganz wie Sie möchten. Das 4-Sterne-Superior-Haus im österreichischen Mühlviertel bringt Singles und Alleinreisende zwanglos zusammen. Das fängt beim lockeren Abendessen an großen Gemeinschaftstischen an und setzt sich beim Sport- & Aktivprogramm und launigen Events wie Speck-Tastings fort. Wer Entspannung und Ruhe braucht, ist im Spa gut aufgehoben. Und wer nachts gern auf die Piste geht, ist hier ebenfalls am richtigen Ort. www.hotel-aviva.at

(Foto: Peter Aldag) Entschleunigung zwischen Meer und Bergen findet man im Océano Health Spa Hotel auf Teneriffa. Das Haus ist seit Jahren beliebt bei Allreinreisenden. Das liegt nicht nur an den Einzelzimmern mit Meerblick. Oder den Gemeinschaftstischen für Alleinreisende, an denen Sie auf Wunsch das 3-Gänge-Menü am Abend in netter Gesellschaft genießen können. Sondern auch am vielseitigen Gesundheits- und Wellnessangebot. Eine Spezialität des Hauses ist Heilfasten nach F. X. Mayr. Programme von Ayurvedic Touch bis Body Shape und Aktivitäten wie Yoga oder Aquafitness laden zum Entspannen und zu aktiver Erholung ein. www.oceano.de (Foto: Kinga Wucherer) Freiräume für Stille, Achtsamkeit und kreatives Arbeiten entstehen beim Soul Craft Retreat im Biohotel Der Daberer. Angenehm entspannte Tagesabläufe eröffnen neue Sichtweisen und ermutigen dazu, sich selbst auszudrücken. Lassen Sie in Workshops von Aquarell Lettering über Keramik bis zu Fermentation inspirieren und entdecken Sie Ihre Kreativität (wieder). Und genießen Sie Yoga, die Natur Kärntens und leckeres Slow Food. www.biohotel-daberer.at

Aufmacherbild:Oceano Health Spa Hotel / Peter Aldag

Traumhafte Reiseziele, exklusive Hotel-Tipps stellen wir in jeder Ausgabe SPA inside vor.