Direkt am Ufer des Goldenen Horns, einem etwa sieben Kilometer langen Meeresarm am Bosporus, bietet das moderne Luxushotel Wow-Momente in Sachen Kunst, Kulinarik und Spa. Der Swim Club ist der Place-to-be für lange Sommertage.

Die schweren Vorhänge sind schon zugezogen als ich meine Suite am späten Abend beziehe. Mein Blick fällt auf handgeschriebene Willkommenszeilen, einen süßen Gruß aus der Küche – und auf Kunst. Elegant, stilvoll, modern und mit individuell gefertigten Möbeln ausgestattet, fühle ich mich in meinem Domizil sofort wohl. 122 Zimmer und Suiten in vier Gebäuden verbinden im Aliée Istanbul klassische Architektur mit zeitgenössischem Design. Das Interior kombiniert freigelegte Steinwände und hohe Decken mit handgewebten Seidenteppichen und zahlreichen Kunstwerken und -installationen. Als ich morgens aufwache und die Vorhänge öffne, halte ich den Atem an – das Goldene Horn und die Boote scheinen zum Greifen nah.

Modernes Design und weite Blicke aufs glitzernde Wasser. Am liebsten würde man die Suiten, viele mit Blick aufs Wasser, nicht mehr verlassen. Doch das wäre schade! Das Hotel bietet wunderschöne Lieblingsplätze zum Genießen

State of the Art in jeder Beziehung

Nach einem fantastischen Frühstück im Little House, das an ein traditionelles osmanisches Zuhause erinnert, ist das Well+ Longevity Spa das nächste Highlight. Auf drei Ebenen und insgesamt 4000 Quadratmetern setzt es neue Maßstäbe, fernab von klassischen Spa-Angeboten. Die türkische Hamam-Tradition wird mit einem großzügigen Lagunenpool und modernsten Wellness- und Biohacking-Technologien kombiniert. Im Mittelpunkt steht die Gesundheit und die Regeneration der Gäste. Daher ist eine umfassende Diagnose der erste Schritt, bevor ich verschiedene Biohacking-Stationen teste. Biohacking kommt aus der Medizin und meint Methoden zur gezielten Überwachung und Optimierung der biochemischen Prozesse des Körpers. Bei der Kryotherapie wird’s kalt! In der Kältekammer halte ich die vereinbarten drei Minuten bei Minusgraden erstaunlicherweise gut aus, „bekleidet“ nur mit Socken, Schuhen, Bikini, Handschuhen und Mütze. Die Kälte kurbelt nicht nur die Durchblutung an, sondern pusht auch das Immunsystem. Danach wird es angenehm: Bei der Oxygenation wird mir Sauerstoff verabreicht, was Regenerationsprozesse in Gang setzt. Und die vibroakustische Behandlung lässt mich Zeit und Raum vergessen. Neben den Anwendungen sollte man jedoch auch Zeit einplanen, um das wunderschöne Ambiente zu genießen … im Pool, im Fitnessareal oder auf den Ruheliegen.

Kulinarisch verwöhnt wird man im Aliée in acht Restaurants – vom Fine-Dining-Restaurant „Taste“ bis zum Dinner-Show-Restaurant „Mondaine de Pariso“, in dem man sich in einem Pariser Cabaret der 1970er-Jahre wähnt. In der „Pink Bar“ im Art-Déco-Stil werden Cock- und Mocktails serviert, im exklusiven „Swim Club“ direkt am Wasser kann man abends Barbecues genießen und morgens mit Sunrise Yoga, Sound Baths und kuratierten Wellness-Ritualen in den Tag starten. Eine zentrale Rolle im Hotel spielt, wie schon erwähnt, die Kunst. Die Werke der hauseigenen Aliée Istanbul Collection sind allgegenwärtig und die temporäre Kunstroute Art Cycle erstreckt sich noch bis Oktober über das gesamte Areal. Zudem kooperiert das Haus mit der Contemporary Istanbul: Ende September verwandelt sich die historische osmanische Schiffswerft Tersane in einen Hotspot für zeitgenössische Kultur, progressive Architektur und Kunst.

(Fotos: www.fevziondu.com)

Well+ Longevity & Spa

Auf 4000 Quadratmetern vereint das Well+ Longevity & Spa traditionell türkische Hamam-Kultur mit modernen Wellness-Technologien. Basierend auf einer umfassenden Longevity-Diagnose (mit epigenetischen Tests, Mikrobiomanalyse und Herz-Kreislauf-Screening) wird das personalisierte Programm erstellt – unter anderem mit Kälte- und Sauerstofftherapien, Infusions-Therapien und Bewegungskonzepten. In der hauseigenen Klinik für regenerative Ästhetik werden Treatments wie Hydrafacial oder „Emface“ (mit elektromagnetischer RF-Energie) angeboten. Doch zwischendurch sollte man sich auch Auszeiten gönnen und den herrlichen Pool, diverse Saunen und den großzügigen Fitnessbereich genießen. Aufmerksame Team-Mitglieder sind stets zur Stelle.

Aliée Istanbul

Das Luxushotel befindet sich mitten im aufstrebenden Stadtviertel Tersane, rund eine Autostunde vom Flughafen entfernt. Viele der 122 Zimmer und Suiten bieten spektakuläre Ausblicke auf das Goldene Horn. www.alieeistanbul.com

Arrangement Well+ Detox: Ü/F in der Lumière Suite mit Detox-Programm (Infrared Therapy, Cryotherapy, Flow System, Vibroacoustic Therapy, Russian Banya und De-stress Massage) ab 2900 Euro, bei einem Mindest-Aufenthalt von 3 Nächten.

Aufmacherbild: www.fevziondu.com

Innovativ, neu und einzigartig – dafür verleiht SPA inside in jeder Ausgabe einen SPA Star.