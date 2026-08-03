Wie gelingt der Einstieg in die Sportbranche? Welche Studiengänge verbinden sportwissenschaftliche Inhalte mit praxisnahen Managementkenntnissen? Antworten auf diese Fragen erhalten Studieninteressierte beim „Tag der offenen Tür“ der IST-Hochschule für Management am Freitag, 7. August 2026, ab 18 Uhr in Düsseldorf.

Im Mittelpunkt des Fachbereichs „Sport & Management“ stehen die Studiengänge:

Sportwissenschaft und Training (B.A.)

Sportbusiness Management (B.A.)

Sportbusiness Management (M.A.)

Professor:innen und Tutor:innen stellen die Studieninhalte und den Ablauf der Programme vor und geben praxisnahe Einblicke in mögliche Tätigkeitsfelder und Karrierewege innerhalb der Sportbranche.

Die Studiengänge der IST-Hochschule können je nach Programm in Vollzeit, Teilzeit oder als duales Studium absolviert werden. Auch ein Wechsel zwischen den Studienformen ist nach Studienbeginn grundsätzlich möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Aufnahme eines Studiums zudem ohne Abitur möglich.

Studieninteressierte können beim „Tag der offenen Tür“ außerdem sämtliche für die Immatrikulation benötigten Dokumente vor Ort kopieren und beglaubigen lassen.

Tag der offenen Tür:

Freitag, 7. August 2026, 18 – ca. 19.30 Uhr

IST-Hochschule für Management

Erkrather Str. 220 a-c, 2. Etage

40233 Düsseldorf

Um eine kostenfreie Anmeldung über diesen Link wird gebeten