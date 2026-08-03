Auf den Balearen warten die besten Logenplätze unter freiem Himmel. – Nur noch wenige Tage bis zur totalen Sonnenfinsternis am 12. August: Auf Menorca und Mallorca laufen die Vorbereitungen auf eines der spektakulärsten Naturereignisse des Jahres. Wer das seltene Himmelsschauspiel in besonderem Ambiente erleben möchte, findet in den Vestige-Häusern auf den Balearen außergewöhnliche Rückzugsorte mit bester Aussicht.

Mit dem näher rückenden Ereignis wächst auch die Vorfreude auf einen der spektakulärsten Momente des Sommers. Auf Menorca und Mallorca lässt sich die totale Sonnenfinsternis mit außergewöhnlichen Reiseerlebnissen verbinden – von der Ruhe der Inselnatur bis zum mediterranen Flair Palmas.

Vestige Binidufà

Auf Menorca gilt insbesondere der Norden der Insel aufgrund geringer Lichtverschmutzung und freier Horizonte als einer der geeignetsten Beobachtungsorte im gesamten Archipel. Inmitten einer rund 800 Hektar großen, weitgehend unberührten Kulturlandschaft liegen die Häuser Vestige Son Ermità und Vestige Binidufà. Die exponierte Lage mit weitem Blick über die Landschaft bietet ideale Voraussetzungen, um die Sonnenfinsternis und die außergewöhnlichen Lichtverhältnisse während des Ereignisses zu erleben. Dort richtet Vestige am 12. August ein exklusives Dinner unter freiem Himmel aus. Executive Chef Joan Bagur hat dafür ein speziell auf den Anlass abgestimmtes Menü entwickelt, das sich von den verschiedenen Phasen der Sonnenfinsternis inspirieren lässt, beginnend mit einem „Penumbra“-Cocktail und endend mit einem eigens kreierten Dessert. Der Abend wird von Live-Musik und einer abgestimmten Weinbegleitung begleitet. Eine Teilnahme ist ausschließlich im Rahmen eines dreitägigen Aufenthalts möglich.

Can Bordoy Grand House & Garden

Auch Mallorca bietet unterschiedliche Perspektiven auf das Naturereignis – insbesondere für Reisende, die die Sonnenfinsternis in einem städtischen oder ruhig-ländlichen Umfeld erleben möchten. Mitten in Palmas historischer Altstadt verbindet das Can Bordoy Grand House & Garden den Charme eines Stadtrefugiums mit überraschend weiten Ausblicken über die Dächer der Stadt. Das Boutique-Hotel befindet sich in einem restaurierten Stadtpalais aus dem 16. Jahrhundert und verfügt über einen der größten privaten Gärten im historischen Zentrum von Palma. Von der Dachterrasse reicht der Blick über die Dächer der Altstadt bis zur Kathedrale und zur Bucht von Palma. Diese Lage ermöglicht es, die Sonnenfinsternis vor der Kulisse der historischen Altstadt und mit weitem Blick über Palma zu erleben.

Son Molí Country House

Wer die Sonnenfinsternis nicht mitten in der Stadt, aber auch nicht in völliger Abgeschiedenheit erleben möchte, findet im Son Molí Country House einen passenden Ausgangspunkt. Das 1897 errichtete Landgut liegt nur rund 15 Minuten von Palma entfernt und ist von 50.000 Quadratmetern Gärten, Obstbäumen und Naturflächen umgeben. Die Lage verbindet die Nähe zur Inselhauptstadt mit der Ruhe des mallorquinischen Hinterlands. Eine Kombination, die gute Bedingungen bietet, um das seltene Himmelsereignis in entspannter Atmosphäre zu verfolgen.

Die totale Sonnenfinsternis zählt zu den meistbeachteten astronomischen Ereignissen der kommenden Jahre. Fachleute gehen davon aus, dass insbesondere gut erreichbare Regionen im Mittelmeerraum im Sommer 2026 eine erhöhte Nachfrage verzeichnen werden. Für die Balearen ergibt sich damit eine besondere Konstellation: vergleichsweise gute Sichtbedingungen auf ein seltenes Himmelsereignis treffen auf eine vielfältige Landschaft und touristische Infrastruktur auf engem Raum.

Aufmacherbild: Vestige Son Ermità