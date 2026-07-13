Pferde prägen Menorca bis heute, ebenso wie versteckte Buchten, raue Küsten und Leuchttürme.

Menorca gilt oft als die kleine und ruhigere Schwester Mallorcas. Ein Vergleich, der der Baleareninsel nur bedingt gerecht wird. Sie hat ihren ganz eigenen Charakter – geprägt von ursprünglicher Natur, viel Landwirtschaft, einer wilden Küste im Norden und pittoresken Städten. Besonders schön ist Ciutadella im Westen. Die ehemalige Hauptstadt (heute ist das Mahón) bezaubert mit engen Gassen, Natursteinhäusern und einem malerischen Hafen, an dessen Treppen sich abends die Restaurants und Bars füllen.

Wer die Insel erkundet, merkt schnell, wie unterschiedlich Nord und Süd sind. Im Süden wechseln sich Pinienwälder ab mit hellen Sandstränden und türkisfarbenen Buchten, Calas genannt. Viele davon verstecken sich zwischen den Klippen und sind nur zu Fuß erreichbar. Der Norden zeigt sich rauer mit rötlicher Erde und zerklüfteten Felsküsten.

(Foto: shutterstock_Joan-Llado) (Foto: shutterstock_ikumaru) (Foto: AdobeStock_Paolo-Gallo-Modena)

Von Käse bis Wein – Spezialitäten der Insel

Rund um die Insel verläuft der Camí de Cavalls, ein historischer Küstenweg mit einer Länge von rund 185 Kilometern. Er kann abschnittsweise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder teilweise auch zu Pferd erkundet werden. Wer die gesamte Strecke zurücklegen möchte, sollte allerdings Zeit mitbringen – einige Passagen sind anspruchsvoll und nicht für jede Fortbewegungsart geeignet.

Auch ein Blick ins Inselinnere lohnt. Trockenmauern durchziehen die Landschaft, auf den Feldern grasen Rinder, aus deren Milch der berühmte Mahón-Käse hergestellt wird. In den vergangenen Jahren hat zudem der Weinbau an Bedeutung gewonnen. Die meist kleinen Weingüter produzieren überraschend gute Tropfen, die jedoch selten exportiert werden.

Ein beliebtes Mitbringsel sind die Avarcas, traditionelle menorquinische Ledersandalen. Einst Arbeitsschuhe der Bauern, gehören sie heute zum Sommer auf Menorca wie die Leuchttürme zur Küste.

Einst Arbeitsschuhe heute Sommerhit und beliebtes Souvenir: menorquinische Avarcas (Foto: shutterstock_vivooo) Wein-Tipp: Die Weine des nachhaltigen Weinguts Bodega Torralba im Südwesten der Insel Bauernbrot mit Sobrasada (rot-orange Streichwurst aus Schweinefleisch) und Mahón-Menorca-Käse (Foto: shutterstock_Dalaifood)

Die ehemalige Hauptstadt Ciutadella de Menorca (Foto: shutterstock_Rostislav-Glinsky)

Unsere Hoteltipps auf Menorca

An den schönsten Orten Menorcas zu finden: die Häuser der Vestige Collection

Inmitten von Grün – Im wilden Norden zur Ruhe kommen

Die Yogamatten liegen auf einer kleinen Holzplattform zwischen den Bäumen. Außer Vogelstimmen und dem Rascheln der Blätter ist kaum etwas zu hören. Tief einatmen bitte und dann einfach entspannen. Möglichkeiten dafür bietet das neu eröffnete Refugium Binidufà genügend. Versteckt in einem Tal im kaum erschlossenen Norden Menorcas, gehört es gemeinsam mit dem Schwesterhotel Son Ermità zu einem 800 Hektar großen Naturareal mit Wäldern, Weiden und wilden Küstenabschnitten. Gerade einmal elf Zimmer und Suiten verteilen sich auf das liebevoll erneuerte Haupthaus aus dem 18. Jahrhundert und mehrere umgebaute Nebengebäude. Das Interieur setzt auf Naturstein, Lehmputz, helle Hölzer, handgefertigte Möbel und ausgewählte Antiquitäten. Freigelegte Balkendecken, Terrakottaböden und warme Erdtöne schaffen herrlich behagliche Räume. Die Küche des Restaurants Mesura rückt vor allem lokales Gemüse in den Mittelpunkt.

Wer möchte, entdeckt wandernd oder radelnd den historischen Camí de Cavalls. Absolut verlockend ist es jedoch auch, einfach einen Tag am Pool zu verbringen – ein Buch zu lesen, zu relaxen und den Vogelstimmen zu lauschen.

Im unberührten Norden zu finden: Binidufà. Gerade eröffnet, teilt es sich mit dem Schwesterhotel Son Ermità ein rund 800 Hektar großes Naturareal Vestige Binidufà Flüge direkt nach Menorca oder über Mallorca. www.vestigecollection.com/son-ermita-binidufa –

Ab 650 Euro pro Nacht für zwei Personen inkl. Frühstück

Landgut mit Charakter – Die Seele Menorcas spüren

Noch bevor die ersten Gäste zum Frühstück erscheinen, schwingen sich manche aufs Fahrrad. Ein schmaler Weg führt schnurgerade zu einer einsamen Bucht. Ein Sprung ins Wasser, zurück durch die Felder – und der Tag kann beginnen. Genau diese Freiheit macht Son Vell aus. Das Hotel liegt auf einem 180 Hektar großen Landgut an Menorcas Südküste. Die historische Finca aus dem 18. Jahrhundert wurde mit viel Fingerspitzengefühl restauriert und bildet bis heute das Herzstück des Anwesens. Rundherum verteilen sich 33 Zimmer und Suiten auf das Herrenhaus und benachbarte Häuser. Hohe Decken, Naturstein, ausgewählte Kunstwerke, Designbücher und großzügige Salons verleihen dem Hauptgebäude die Atmosphäre eines privaten Landsitzes. Draußen warten zwei Pools, Gärten und schattige Plätze unter alten Bäumen.Wer aktiv werden möchte, kann entlang des Camí de Cavalls wandern, ausreiten oder die Küste mit dem Rad erkunden.

Hinter Son Vell steht die spanische Vestige Collection. Die Familie um Gründer Víctor Madera hat sich darauf spezialisiert, historische Gebäude behutsam zu restaurieren und ihnen neues, stilvolles Leben einzuhauchen.

Vestige Son Vell Das Anwesen liegt nahe Ciutadella. www.vestigecollection.com/son-vell – Im Sommer ab 950 Euro pro Nacht für zwei Personen inkl. Frühstück.

Stilvoller Rückzug – Boutiquehotel mit Aussicht genießen

Wenn die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwindet und das Meer am Horizont in Goldtönen aufleuchtet, gibt es auf Menorca kaum einen besseren Platz als die Terrasse von Son Ermità. Das Boutiquehotel an der Nordküste der Insel thront hoch überm Meer. Das historische Landgut umfasst lediglich elf Zimmer, verteilt auf das Haupthaus und ehemalige Wirtschaftsgebäude. Antiquitäten aus der Familiensammlung treffen auf maßgefertigte Möbel, zeitgenössische Kunst und eine angenehm zurückhaltende Farbpalette. Besonders gelungen ist der großzügige Salon – ein wohnlicher Treffpunkt mit Kunstwerken, Designbüchern und Ausblicken in alle Richtungen.

Ein Erlebnis ist die Fahrt zu einer abgelegenen Badebucht. Mit einem geländegängigen Fahrzeug geht es dabei über Stock und Stein. Ansonsten genießen die Gäste die Ruhe, den Blick über die hügelige Landschaft und lassen es sich bei einem Glas Wein mit frischer Pasta gut gehen.

Vestige Son Ermità www.vestigecollection.com/son-ermita-binidufa

Ab 950 Euro/Nacht für zwei Personen mit Frühstück (Sommer).

Buch-Tipps:

Menorca, die „andere“ Baleareninsel, gibt einen guten Rundumblick und viele Extra-Infos über QR-Codes. Verlag Reise Know-How, 2026, 272 S. 19,90 €. Die 5. Auflage des Menorca-Reiseführers umfasst 288 Seiten mit 130 Farbfotos. Eine herausnehmbare Karte und 37 Detailkarten sorgen für Orientierung. Michael Müller Verlag, 2026, 19,90 €

Aufmacherbild: shutterstock_Andrzej-Rostek

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