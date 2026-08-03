Der August gilt als offizieller internationaler Wellness-Monat. Das Spa des „The Reykjavik EDITION“ und dessen Partnerschaft mit der isländischen Hautpflegemarke Bioeffect hat sich dazu ein besonderes Wellness-Erlebnis einfallen lassen.

Als erstes echtes Luxushotel der isländischen Hauptstadt hat das „The Reykjavik EDITION“ ein Wellness-Konzept eingeführt, das die nordischen Traditionen und die dramatischen Naturlandschaft Islands wiederspiegelt. Das Spa verfügt über drei Behandlungsräume, ein Hamam, ein Dampfbad, eine Sauna, ein Hydrotherapie-Tauchbecken sowie eine Gemeinschafts-Lounge.

Die Gäste beginnen ihr Erlebnis im Hamam mit einem Körperpeeling aus Meersalz und ätherischen Ölen, einer remineralisierenden Meeres-Schlamm-Körpermaske und einer Gesichtsmaske, bevor sie Signature-Behandlungen genießen, die von nordischen Runen und der Wikinger-Tradition des Wechsels zwischen Wärme- und Kältetherapien inspiriert sind. In Zusammenarbeit mit Bioeffect bietet das Spa außerdem wissenschaftlich fundierte Gesichtsbehandlungen an, die darauf ausgelegt sind, die Haut tiefgehend mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu regenerieren und zu verjüngen.

(Foto: Nikolas Koenig) Das Spa wurde als Ort konzipiert, an dem sowohl Einheimische als auch Besucher neue Energie tanken und zur Ruhe kommen können – ein idealer Rückzugsort für alle, die den Wellness-Monat feiern möchten.

Aufmacherbild: Nikolas Koenig