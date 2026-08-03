Laufen bekommt ein neues Zuhause: Die Hospitality-Brand SIRO und die Schweizer Premium-Sportmarke On starten eine langfristige Partnerschaft

Laufen ist längst mehr als ein Workout. Für Millionen Menschen weltweit ist es Ausgleich, Gemeinschaft und Ausdruck eines gesundheitsbewussten Lebensstils. Genau hier setzt die neue Partnerschaft zwischen der Performance-Hotelmarke SIRO und der Schweizer Premium-Sportmarke On an. Gemeinsam wollen die beiden Marken Running als ganzheitliches Erlebnis aus Training, Regeneration und Community neu denken. Den Auftakt der langfristigen Zusammenarbeit bildet der „SIRO On Run Club“ im SIRO One Za’abeel in Dubai.



(Foto: Siro) (Foto: Siro/Natelee Cocks)

Als Antwort auf die sommerlichen Temperaturen in der Region bietet das Konzept eine moderne Indoor-Trainingsumgebung für Läufer aller Leistungsstufen. Strukturierte Intervall-Einheiten verbinden Geschwindigkeit, Steigung, Dauer und Erholungsphasen zu einem ganzheitlichen Workout. Über eine „Try-On“-Station können Teilnehmer zudem verschiedene On-Laufschuhe direkt im Training testen und deren Einfluss auf Laufgefühl und Performance erleben. Ganz im Sinne der SIRO-Philosophie ist Regeneration fester Bestandteil jeder Einheit. Basierend auf den fünf Säulen Schlaf, Fitness, Recovery, Ernährung und Achtsamkeit verbindet der Run Club Training und Erholung zu einem nachhaltigen Performance-Konzept.

(Foto: Siro) Jamie Moore, Director of Fitness bei SIRO, erklärt: „Running ist heute weit mehr als Ausdauertraining – es verbindet Menschen und schafft nachhaltige Routinen für ein gesünderes Leben. Gemeinsam mit On möchten wir ein Umfeld schaffen, in dem Performance und Regeneration selbstverständlich zusammengehören. Mit diesem Konzept möchten wir neu definieren, was Indoor-Running sein kann. So entsteht ein Erlebnis, das nicht nur die Performance verbessert, sondern auch zeigt, wie wichtig Regeneration für nachhaltigen Trainingserfolg ist.“ Die Partnerschaft versteht sich dabei als weit mehr als eine klassische Markenkooperation. Nach dem Indoor-Start in den Sommermonaten sind bereits weitere Formate – auch im Freien – geplant.

Die Teilnahme ist über die SIRO-App möglich: https://qrco.de/bfYrxs

Aufmacherbild: Siro