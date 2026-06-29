Mit dem neuen Resort Mandarin Oriental Punta Negra hat Mandarin Oriental seinen dritten Standort in Spanien eröffnet. Die Anlage an der Südwestküste Mallorcas wurde auf dem Gelände des Hotels Punta Negra errichtet, umgeben von Kiefern und Buchten. Laut den Betreibern soll die Geschichte des Standorts spürbar bleiben, in Verbindung mit einem modernen mediterranen Lebensstil und dem kulturellen Erbe der Insel. Die Anlage bietet 131 Zimmer und Suiten, hinzu kommen verschiedene gastronomische Angebote, Wellness sowie ein kuratiertes Freizeitprogramm. Auf Wunsch werden die Gäste per Yacht zum Resort transferiert. Neben einem Kunstpfad mit Galerien und Installationen sowie Golfplätzen in der Umgebung sorgen Tennisplätze am Meer und Yoga-Sitzungen an der Küste für Abwechslung.