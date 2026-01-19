Mandarin Oriental eröffnet im Frühjahr sein erstes Haus auf Mallorca, das Mandarin Oriental Punta Negra. Das Resort liegt in der Nähe von Puerto Portals und eröffnet einen faszinierenden Blick auf das Mittelmeer. Es verfügt über sechs Restaurants sowie 131 Zimmer und Suiten, das Ambiente verbindet zeitgenössische Eleganz mit der Schönheit und dem kulturellen Erbe der Insel. Lokale Handwerkskunst sowie sanfte, neutrale Farbtöne in Kombination mit natürlichen Materialien und Designdetails bestimmen das Interieur. Im Wellnessbereich verschmilzt Mallorcas Tradition mit orientalischen Wellness-Philosophien. Das Refugium verfügt über neun Behandlungsräume, darunter Suiten für Paare, sowie einen Ruheraum. Das Angebot des Spas umfasst exklusive Signature-Behandlungen wie die Curandero Experience, bei der lokale Kräuter und Heilmethoden zum Einsatz kommen, sowie die Tea Ceremony, eine Mischung aus spanischen und orientalischen Ritualen. Das Resort verfügt außerdem über zwei Außenpools für Erwachsene und einen Außenpool für Kinder, alle mit Meerblick, sowie einen Innenpool und ein voll ausgestattetes Fitnesscenter. Wärme- und Wassererlebnisse, darunter ein Hydromassagepool, Dampfbäder, Kaltwasserbecken und Aromatherapieduschen, sorgen für vollständige Entspannung und Erholung.