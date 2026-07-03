Die Independent Hotel Show Munich (IH Munich / IHM) schärft im Vorfeld ihrer dritten Ausgabe am 16. und 17. September 2026 im MOC Veranstaltungscenter München ihr inhaltliches und strategisches Profil weiter und stellt erstmals ihr Advisory Board vor. Nach zwei Ausgaben mit starker Resonanz aus Hotellerie, Design und Hospitality-Industrie entwickelt die Veranstaltung ihr Konzept gezielt weiter. Im Fokus bleibt eine Business-Plattform für die unabhängige Hotellerie im deutschsprachigen Raum, die Inspiration, konkrete Lösungen und persönliches Networking an einem Ort vereint.

Neues Advisory Board stärkt strategische Weiterentwicklung

Dem Gremium gehören mit Isabell Fuss, Stephanie Zarges-Vogel, Prof. Dr. Christian Buer und Rolf Westermann vier ausgewiesene Branchenpersönlichkeiten aus Hotellerie, Immobilien, PR und Beratung an. Das Advisory Board begleitet die Weiterentwicklung der IH Munich inhaltlich und strategisch. Mit Erfahrung aus Hotelbetrieb, Entwicklung, Markenaufbau, Kommunikation und Interior Design bringt es unterschiedliche Perspektiven auf die Herausforderungen und Chancen unabhängiger Hoteliers ein und schärft damit die Zukunftsausrichtung des Formats. Künftig wird das Gremium unter anderem die inhaltliche Ausrichtung der Bühnenprogramme sowie zentrale Branchenthemen aktiv mitgestalten.

„Mit dem Advisory Board schaffen wir ein starkes inhaltliches Fundament für die Weiterentwicklung der Independent Hotel Show Munich. Die gebündelte Expertise unserer Mitglieder hilft uns, aktuelle Themen frühzeitig zu identifizieren, relevante Impulse zu setzen und die Veranstaltung konsequent an den Bedürfnissen unabhängiger Hoteliers auszurichten“, sagt der Messechef Moritz Schleich.

Vier Branchenpersönlichkeiten im Überblick

Isabell Fuss (Foto: Verena-Schierl) Isabell Fuss ist eine ausgewiesene Expertin für Hotelentwicklung mit über 15 Jahren Erfahrung in der internationalen Hospitality-Branche. Nach Stationen bei Accor verantwortete sie bei Ruby Hotels unter anderem den Bereich Development und trieb dort die Expansion der Marke in mehreren europäischen Märkten maßgeblich voran. Ihre Expertise reicht von der strategischen Standortanalyse über die Projektentwicklung bis zur Vertragsverhandlung. 2025 gründete sie zusammen mit Julian Mörs das Beratungsunternehmen COMPANDION, um Hoteliers und Immobilieneigentümer mit maßgeschneiderten Lösungen bei Expansion, Markenentwicklung und -positionierung zu begleiten.

Stephanie Zarges-Vogel (Foto: Dirk-Spath) Stephanie Zarges-Vogel vereint strategische Beratungskompetenz mit tief verwurzeltem Praxisbezug in der Hotellerie. Als geschäftsführende Gesellschafterin von Zarges von Freyberg Hotel Consulting und Gesellschafterin von Online Birds – The Hotel Marketing Company begleitet sie Hoteliers, Entwickler und Investoren bei Strategie, Positionierung und Hotelentwicklung. Aufgewachsen im familieneigenen Hotel in Zürs am Arlberg, studierte sie Hospitality Management und Kommunikation in London, Paris und Pforzheim. Berufliche Stationen führten sie unter anderem ins The Connaught Hotel in London sowie zur Treugast Solutions Group, bevor sie 2008 ihr eigenes Beratungsunternehmen gründete. Zudem ist sie Aufsichtsratsmitglied des Ferienparks Weissenhäuser Strand.

Christian Buer (Foto: Matt-Starck-Heilbronn) Prof. Dr. Christian Buer verbindet strategische Beratung, Immobilienexpertise und akademische Tiefe in besonderer Weise. Sein Schwerpunkt liegt auf Hotelimmobilien, deren Bewertung und Entwicklung sowie auf der Begleitung komplexer Hospitality-Projekte über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Zudem beschäftigt er sich intensiv mit nachhaltiger Tourismusentwicklung und zukunftsfähigen Destinationskonzepten. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Horwath HTL Germany und Professor an der Hochschule Heilbronn. Mit dieser Expertise initiierte er die Nemis Hotels, in der er bisher mit der nächsten Generation bereits vier Hotelbetriebe betreibt und zwei weitere in Vorbereitung hat.

Rolf Westermann (Foto: Jenner-Egberts) Rolf Westermann begleitet die Entwicklungen der Hotelbranche seit vielen Jahren journalistisch, analytisch und als Moderator von Branchenthemen. Seine Perspektive auf Marktbewegungen, Positionierungen und relevante Zukunftsfragen bringt eine wichtige redaktionelle und fachliche Stimme in das Advisory Board ein. Er ist Co-Founder des Inner Circle Hospitality und fungiert zudem als Chefredakteur Deutschland von Hotel Inside.

Anspruch: Plattform und Impulsgeber der Branche

Mit der Etablierung des Advisory Boards stärkt die IH Munich ihren Anspruch, nicht nur Plattform, sondern Impulsgeber für die Branche zu sein. Die Independent Hotel Show Munich verbindet die Qualität einer klassischen Fachmesse mit einem klaren Fokus auf Inspiration, hochwertigen Content und ein bewusst kuratiertes Netzwerk. Im Zentrum stehen unabhängige Hoteliers, ausgewählte Marken sowie führende Entscheidungsträger aus dem gesamten DACH-Raum.

Aufmacherbild: Julian-Hartwig