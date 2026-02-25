Primavera strukturiert sein Gesundwohl-Sortiment neu und bündelt mehr als 40 Produkte in einer klar gegliederten Systematik. Die bislang separaten Bereiche Gesundwohl, Aromapflege und Kraftkonzentrate werden in einem einheitlichen Design- und Orientierungskonzept zusammengeführt. Für Handel und professionelle Anwender entsteht so ein übersichtliches, bedürfnisorientiertes Portfolio mit klarer Argumentation am Point of Sale und im Treatment-Menü.

Die Linie folgt neun definierten Kategorien – von Regeneration und Schlaf & Entspannung über Seelische Gesundheit und Bauch & Verdauung bis zu Spezieller Hautpflege, Erkältung & Atmung und Frauengesundheit. Eine farbliche Codierung erleichtert die schnelle Zuordnung im Regal wie im Backbar-Bereich. Rezepturen wurden weiterentwickelt, Bezeichnungen präzisiert und das Sortiment gezielt ergänzt.

Für Hotels, Spas und ganzheitlich arbeitende Therapeuten steht zusätzlich ein Spezialsortiment mit indikationsbezogenen Produkten und Großabfüllungen zur Verfügung. Damit lässt sich das Angebot flexibel in bestehende Treatments.

Grundlage bleibt die Qualität 100 % naturreiner, authentischer und unverfälschter ätherischer Öle. Das neue Gesundwohl-Sortiment ist ab 1. März 2026 im Handel erhältlich, online bereits ab 15. Februar. www.primaveralife.com