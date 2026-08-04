ADA Cosmetics, weltweit führender Anbieter nachhaltiger Hotelkosmetik, präsentiert The Skinfluencer – eine Lifestyle-inspirierte Amenity-Kollektion, die klassische Hotelkosmetik in moderne Beauty-Essentials verwandelt. Unter dem Claim „The Beauty-full Stay“ richtet sich The Skinfluencer an Gäste, für die Hautpflege selbstverständlich zum Alltag gehört. Inspiriert von der Ästhetik und Haltung zeitgemäßer Beauty-Marken verbindet die Kollektion vitaminangereicherte Formulierungen mit einer leuchtenden Duftwelt und einem markanten, modernen Design. So entsteht ein Pflegeerlebnis, das frisch, zeitgemäß und vom ersten Moment an einladend wirkt.

Beauty-Kultur, neu gedacht für die Hotellerie

„The Skinfluencer bringt die Energie der heutigen Skincare-Kultur in die Hotellerie“, sagt Gerd von Podewils, Chief Marketing Officer bei ADA Cosmetics. „Gäste erwarten zunehmend, dass Hotelkosmetik dieselbe Qualität, Ästhetik und Pflege bietet wie die Produkte, die sie auch zu Hause bewusst auswählen. Mit The Skinfluencer können Hotels einen alltäglichen Berührungspunkt in ein Beauty-Erlebnis verwandeln, das in Erinnerung bleibt.“ Jede Formulierung folgt einem klar verständlichen Pflegeversprechen. Die jeweiligen Benefits sind unmittelbar nachvollziehbar und im täglichen Gebrauch spürbar.

Klare Pflegebenefits für Haut und Haar

The Skinfluencer basiert auf einem ebenso einfachen wie konsequenten Skincare-Prinzip: Jedes Produkt erfüllt einen konkreten Zweck und bietet einen Pflegevorteil, den Gäste auf Anhieb verstehen.

Das Glow & Refresh Shower Gel mit Vitamin C und B3 erfrischt die Haut und hinterlässt ein sauberes, glattes und belebtes Hautgefühl. Das Shine & Nourish Shampoo mit Vitamin E und B5 pflegt das Haar, macht es geschmeidig und unterstützt seinen natürlichen Glanz. Die Glow & Hydrate Body Lotion mit Vitamin E und B3 spendet Feuchtigkeit und hinterlässt die Haut weich, gepflegt und angenehm entspannt.

Eine Duftsignatur, die den Tag begleitet

Gemeinsam bilden die Produkte ein unkompliziertes Pflegeritual für Haut und Haar: erfrischend unter der Dusche, pflegend bei der Haarwäsche und feuchtigkeitsspendend nach der Reinigung. Ergänzt wird die Kollektion durch einen Sonnenschutz mit LSF 50+, der den Pflegegedanken über das Hotelbad hinausführt.

Der frische, strahlende Duft von The Skinfluencer verbindet helle, belebende Noten mit einer sanften, warmen Moschusnuance. Das Ergebnis ist eine cleane, elegante Duftsignatur, die präsent ist, ohne sich in den Vordergrund zu drängen – und die Gäste dezent durch den Tag begleitet.

Für Gäste gemacht. Für Hotels konzipiert.

The Skinfluencer wurde entwickelt, um Gäste zu begeistern und zugleich zur operativen Exzellenz im Hotelbetrieb beizutragen. Die Kollektion ist in allen Spendersystemen von ADA Cosmetics erhältlich – darunter SmartCare®, SHAPE und der Emerald-Pumpspender mit Hygienepumpe aus Monomaterial. Ergänzt wird das Angebot durch Großgebinde zur manuellen und automatisierten Befüllung.

So können Hotels ein hochwertiges Beauty-Erlebnis mit effizienten Abläufen und dem Anspruch von ADA Cosmetics an eine nachhaltigere Hotellerie verbinden.

Mit The Skinfluencer wird Hotelkosmetik zu mehr als nur einem funktionalen Detail im Bad. Sie wird zu einem modernen Beauty-Erlebnis, das Gäste aus ihrem Alltag kennen, im Hotel neu entdecken und mit ihrem Aufenthalt verbinden.