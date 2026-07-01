Sich im beheizten Outdoor-Infinity-Pool treiben lassen. An heißen Tagen zur Abkühlung in die sanften Fluten des Wolfgangsees springen. Wohlige Wärme im Wellnessbereich mit atemberaubendem Seeblick und schönster Aussicht auf die umliegenden Berge genießen: In der Seevilla Wolfgangsee direkt am Ufer des türkisblauen Gewässers im Salzkammergut warten zu jeder Jahreszeit handverlesene Wohlfühlmomente mit viel Herz.

Ankommen und sich wie zuhause fühlen

Das feine Boutiquehotel mit nur 29 großzügigen und individuellen Zimmern mit Seeblick, teils mit eigener Sauna, weitläufiger Terrasse oder freistehender Badewanne, schenkt dabei Privatsphäre und Komfort zugleich. Im liebevoll gestalteten Spa mit Seezugang warten zwei Saunen, eine Infrarotkabine und ein kuscheliger Ruheraum mit Kamin. Hinzu kommen in den oberen Stockwerken ein Massageraum sowie ein Rooftop Fitness & Yogaraum – Panoramablick auf den glitzernden Wolfgangsee inklusive. Der Tag in der Seevilla beginnt ganz entspannt mit einem Langschläfer-Frühstück und endet genussreich im Gourmet Restaurant Ledererhaus.

Ihr Gewinn: Zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück.*

Hotel Seevilla Wolfgangsee ♦ Markt 17 5360 St. Wolfgang ♦ Österreich ♦ Tel. +43 6138 20055 ♦ welcome@seevilla.co.at ♦ www.seevilla-wolfgangsee.at

Senden Sie bis 03.08.2026 eine Karte mit dem Stichwort „Seevilla“ an: SPA inside, Fremersbergstraße 29, 76530 Baden-Baden oder per E-Mail an gewinnen@redspa.de Adresse bitte nicht vergessen!

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.redspa.de/datenschutzerklaerung

*Einlösezeitraum: 1. September 2026 bis 30. Juni 2027 – ausgenommen Feiertage