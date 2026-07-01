Von Athen bis zu den Ionischen Inseln: Wir haben Griechenlands schönste Regionen für Sie entdeckt, stellen charmante Domizile vor und verraten, welche Orte, Ausflüge und Adressen eine Reise zur Wiege Europas besonders lohnenswert machen.

Was macht Griechenland eigentlich so besonders? Ist es das geschäftige Treiben Athens, wo die Antike längst Teil des modernen Alltags geworden ist und angesagte Restaurants, Galerien und Rooftop-Bars das Stadtbild prägen? Sind es die Küsten Chalkidikis, wo Pinienwälder bis ans Meer reichen und das Leben einen Gang runter schaltet? Oder ist es Kreta, wo Traditionen bis heute selbstverständlich gelebt werden und Gastfreundschaft mehr ist als eine Floskel?

(Foto: shutterstock_TravnikovStudio) Wahrscheinlich liegt die Antwort irgendwo dazwischen. Wer hierher reist, findet immer wieder neue Facetten. Wer sich für Geschichte interessiert wird hier genauso fündig, wie jemand, der seine Erholung im Anblick schöner Landschaften findet. Gerade in der großen Vielfalt liegt der besondere Reiz. Jede Region besitzt ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Geschichten und eine ganz eigene Art, Besucher willkommen zu heißen. Wir nehmen Sie mit zu einigen der spannendsten Orte des Landes, stellen ausgewählte Hotels vor und verraten lohnenswerte Adressen. Was Griechenland also ausmacht? Vielleicht gerade die Tatsache, dass jede Region darauf ihre eigene Antwort bereithält.

Lebendige Traditionen

Tradition hat in Griechenland bis heute einen festen Platz. Rund 90 Prozent der Bevölkerung gehört der griechisch-orthodoxen Kirche an, regionale Feste und Bräuche werden vielerorts lebendig gepflegt. Kultur ist hier kein Museumsstück, sondern ein selbstverständlicher Teil des Alltags. (Foto: shutterstock_Theastock)

Feta – Einfach nur ein Block Käse? Von wegen! Natacha Comar zeigt, wie viel kreative Power in dem griechischen Klassiker steckt. Feta steht in ihrem Buch im Mittelpunkt – vielseitig einsetzbar, herrlich würzig und perfekt für die moderne vegetarische Küche. Mit über 60 Rezepten. 160 S., LV. Verlag, 2026, 24 €. (Foto: shutterstock_UliAb) (Foto: shutterstock_saaton)

Akropolis (Foto: shutterstock__tilialucida)

Athen: City trifft Beach

Antike Stätten, sandy Beaches und Drinks über den Dächern der Stadt: die Region um Athen schafft den Spagat zwischen 2500 Jahren Geschichte, urbanem und relaxtem Riviera-Lifestyle.

Wer sagt, dass man sich zwischen Städtetrip und Strandurlaub entscheiden muss? In und rund um Athen bekommt man das Beste aus beiden Welten – garniert mit einer Extraportion Lebensfreude. Athen ist eine Stadt, in der Kultur, urbaner Lifestyle und Meer auf besondere Weise zusammenkommen. Weltberühmtes Wahrzeichen ist die Akropolis, die seit über 2500 Jahren majestätisch über der Stadt thront. Eine besondere historische Zeremonie lässt sich täglich zur vollen Stunde vor dem griechischen Parlament am Syntagma-Platz erleben: der beeindruckende Gardewechsel.

Ganz modern und kreativ zeigt sich Athen in Vierteln wie Psiri oder Koukaki – mit Street Art, Cafés und lebendiger Gastronomie. Kulinarisch ist die Stadt ein Traum. Die Gastro-Szene reicht von urigen Tavernen mit Souvlaki und Mezedes bis hin zu sternengekrönter Fine-Dining-Küche, die klassische Aromen völlig neu interpretiert.

Nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt beim Kap Sounio (an der Spitze von Attika), beginnt die Athener Riviera – mit Palmen, Promenaden und kleine Buchten, dazwischen Beach Clubs und ruhige Strände. Highlight des Kaps und unbedingtes Muss ist der Tempel des Poseidon. Hoch über dem Meer zählt er zu den eindrucksvollsten Orten Griechenlands und ist besonders bei Sonnenuntergang, wenn die Ägäis golden leuchtet, der Platz für Romantiker. Ebenso atemberaubend sind die Meteora-Klöster im Hinterland, die spektakulär auf hohen Felsen sitzen und zu den einzigartigen spirituellen Orten Griechenlands zählen.

Lust auf Insel-Feeling? Nur eine kurze Fährfahrt vom Hafen Pyräus entfernt warten die saronischen Perlen. Ägina lockt mit Tempeln und weltberühmten Pistazien. Das absolute Highlight ist jedoch Hydra: Auf dieser Künstlerinsel sind Autos komplett verboten. Hier bewegt man sich nur zu Fuß oder per Wassertaxi fort – Entschleunigung pur.

Gardewechsel (Foto: shutterstock_Maarten-Steunenberg) Meteora Kloster (Foto: shutterstock_Iakov-Kalinin) (Foto: shutterstock_Kirk-Fisher)

Unsere Hoteltipps in Athen

Cape Sounio

Cape Sounio, eines der weltweit besten Resorts, liegt eingebettet in einen geschützten Pinienwald an der Athener Riviera – mit zwei Privatstränden und Blick auf das Ägäische Meer sowie den berühmten Poseidon-Tempel. Das neugestaltete, stilvolle Resort der Grecotels punktet mit einen neuen Wellness-Konzept. „Elevations of Wellness“ setzt auf eine neue Ära der Regeneration und des bewussten Lebensstils. Kuratiert wird das Programm von der gebürtigen Athenerin Vicky Vlachonis, international renommierte und von Hollywood-Stars geschätzte Osteopathin, Heilerin und Bestseller-Autorin.

Der Flughafen Athen ist 50 Autominuten entfernt. www.capesounio.com

Zwei Nächte für zwei im Doppelzimmer inkl. Frühstück ab 1800 Euro.

The Margi

In 89 hellen und luftigen Zimmer sowie zwei stilvollen Villen in mediterranem Design logieren die Gäste des The Margi, ein in dritter Generation familiengeführtes Luxushotel an der Athener Riviera. Neben der Aussicht auf eine herrlich blaue Bucht mit einer Yachtmarina, genießen die Gäste des Mitglieds der Small Leading Hotels unvergleichliche Gastfreundschaft und exzellente Küche in drei Restaurants.

Der Flughafen Athen ist eine halbe Autostunde entfernt. www.themargi.gr Zwei Nächte für zwei im Doppelzimmer inkl. Frühstück ab 2426 Euro. (Foto: Alexandros Ioannidis)

Von Athen bis zu den Ionischen Inseln – Wir nehmen Sie mit auf eine Reise zu den schönsten Inseln Greichenlands:

Aufmacherbild: shutterstock_TravelPhotoBloggers

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