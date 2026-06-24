hat die Position des General Managers im Steigenberger Hotel & Spa Krems in der österreichischen Wachau übernommen. Für diese Aufgabe bringt er über drei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Hotellerie und im Tourismusmanagement mit. Neben Stationen im Best Western Parkhotel Hagenberg oder dem Auszeit Gesundheitszentrum St. Lambrecht war er bereits für mehrere Häuser der Marriott-Gruppe in Ländern wie Österreich, Portugal oder tätig. Grundlagen seiner Laufbahn sind ein Abschluss als Master of Business Administration der Wirtschaftsuniversität Wien sowie ein Diplom als Betriebswirt. Im Steigenberger Hotel & Spa Krems soll Prenneis die Marktpositionierung schärfen und die Erlebnisqualität weiterentwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Longevity. In Kooperation mit dem Cardea Wachau Gesund-bleib-Zentrum soll es im Hotel bewusster erlebbar gemacht werden. An seiner neuen Position reizt ihn die Verbindung aus Lebensqualität, langfristigem Gästedenken und inhaltlicher Tiefe im Kontext der regionalen Identität.