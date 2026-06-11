Wechsel der Geschäftsführung Beauty Alliance Schweiz & beauty alliance Österreich 

Nach über 20 Jahren an der Spitze tritt Andreas Amann als CEO der Beauty Alliance in den Ruhestand. Seit 2003 hat er die Organisation mit Weitblick, Integrität und einem klaren Sinn für das Wesentliche geführt. Zum 1. Juni hat Christoph Bopp die Geschäftsführung der Beauty Alliance Schweiz AG sowie der beauty alliance Österreich GmbH & Co KG übernommen. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus der Kosmetik-Branche mit.

Auch unter neuer Führung steht die Beauty Alliance weiterhin für Individualität, Qualität sowie Menschlichkeit und bleibt der gemeinsame Nenner aller zugehörigen Parfümerien.

www.beauty-alliance.ch; www.beauty-alliance.at