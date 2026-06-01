ist zum neuen Geschäftsführer „Im Weissen Rössl“ am Wolfgangsee berufen worden, nachdem die langjährige Geschäftsführerin Gudrun Peter in den Beirat des Traditionshauses gewechselt ist. Wie das Magazin Falstaff Profi auf seiner Website berichtet, hat Engel über 30 Jahre Erfahrung in der gehobenen europäischen Hotellerie und bringt nun internationales Know-how in das Hotel in Oberösterreich. Er setze gezielt auf Modernisierung, so das Magazin weiter, und wolle den digitalen Auftritt sowie die Vermarktung und Positionierung des Hotels und der Ferienwohnungen neu aufstellen. Das Hotel ist u.a. für seinen schwimmende Pool und die direkte Lage am Wolfgangsee bekannt.