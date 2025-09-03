Städtereisen mit Kindern können eine großartige Gelegenheit sein, gemeinsam Neues zu entdecken, kulturelle Highlights zu erleben und dabei jede Menge Spaß zu haben. Mit diesen zwei Büchern wird Rom zu einem Abenteuer für Kleine und Große.
Rom für dich!
Mit Comics und Rätseln führt „Rom für dich!“ kleine Entdecker durch eine der coolsten Städte der Welt. Der Reiseführer zeigt alle Highlights: das Kolosseum und das Forum Romanum, den Trevi-Brunnen und das Pantheon, den Petersdom, die Katakomben und noch viel mehr. Außerdem erfährst man jede Menge Insider-Infos, zum Beispiel: Wo befindet sich der Zugang zur Unterwelt? Wieso gibt es ein Haus mit dem Baujahr 2221? Wo gibt es ein Eisgeschäft mit 150 Eissorten? Was ist eine sprechende Statue? Wo findest man Skelette in Mönchskutten? Und wo einen Lügendetektor? Übrigens: Weil warten öd ist, gibt es auch Tipps, wie sich so manche Warteschlange vermeiden kannst. Viel Spaß beim Entdecken!
Reiseführer mit Comics und Rätseln von Kristina Pongracz, ab 10 Jahren, 88 Seiten, durchgehend farbig illustriert, Lonitzberg Verlag, 14,95 €, www.lonitzberg.at
Rom für kleine Entdecker
Kinderfreundliche Touren durch die Vatikanischen Museen, Münzen werfen am Trevi Brunnen, im interaktiven Leonardo Museum Erfindungen zum Anfassen entdecken und natürlich das beste Eis in Rom probieren: In diesem Reiseführer zeigt ein freundlicher Fuchs die besten Ziele speziell für kleine Entdecker, mit maßgeschneiderten Karten und Routen plus vielen Spielen und Aktivitäten. Start ist dabei das eigene Kinderzimmer, von dem aus man auf vier Routen die italienische Hauptstadt entdecken kann. Die wunderschönen Illustrationen verdeutlichen den imaginären Weg durch die Stadt und helfen dem Kind dabei, auch alleine auf Entdeckungstour zu gehen.
Reiseführer von Daniela Celli, ab 6 Jahren, 48 Seiten, durchgehend farbig illustriert, Dorling Kindersley Verlag, 12,95 €, www.dk-verlag.de