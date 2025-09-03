Rom für dich!

Mit Comics und Rätseln führt „Rom für dich!“ kleine Entdecker durch eine der coolsten Städte der Welt. Der Reiseführer zeigt alle Highlights: das Kolosseum und das Forum Romanum, den Trevi-Brunnen und das Pantheon, den Petersdom, die Katakomben und noch viel mehr. Außerdem erfährst man jede Menge Insider-Infos, zum Beispiel: Wo befindet sich der Zugang zur Unterwelt? Wieso gibt es ein Haus mit dem Baujahr 2221? Wo gibt es ein Eisgeschäft mit 150 Eissorten? Was ist eine sprechende Statue? Wo findest man Skelette in Mönchskutten? Und wo einen Lügendetektor? Übrigens: Weil warten öd ist, gibt es auch Tipps, wie sich so manche Warteschlange vermeiden kannst. Viel Spaß beim Entdecken!

Reiseführer mit Comics und Rätseln von Kristina Pongracz, ab 10 Jahren, 88 Seiten, durchgehend farbig illustriert, Lonitzberg Verlag, 14,95 €, www.lonitzberg.at