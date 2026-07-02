Das Steigenberger Icon Frankfurter Hof zu Frankfurt hat 1876 erstmals seine Türen geöffnet. Unter dem Motto „150 Years of Shared Moments“ blickt das Hotel im Jubiläumsjahr auf seine traditionsreiche Vergangenheit zurück und richtet zugleich den Blick nach vorn. Als eines der bedeutendsten Grandhotels Deutschlands ist der Frankfurter Hof seit seiner Eröffnung eng mit der Geschichte der Mainmetropole verbunden. Über Generationen hinweg empfing es Gäste aus aller Welt, darunter Persönlichkeiten wie Jimmy Carter, Sophia Loren, Prince Phillip, Steven Spielberg, Ken Follett und Hermann Hesse. „Dieses Jubiläum ist für uns ein besonderer Anlass, die Geschichte des Hotels erlebbar zu machen und zugleich zu zeigen, wofür der Frankfurter Hof heute steht: für gelebte Gastlichkeit, zeitlose Eleganz und ein Hotelerlebnis, das Tradition und Gegenwart verbindet“, erklärt General Manager Stefan Frank. Besondere Angebote und Erlebnisse sollen Gäste in diesem Jubiläumsjahr dazu einladen, die Geschichte des Hauses zu entdecken. Neben exklusiv buchbaren Jubiläumsangeboten für Übernachtungen präsentiert die Brasserie Moderne Oscar’s im Juli ein historisch inspiriertes Frankfurter Hof Menü, das klassische französische Grandhotel-Küche zeitgemäß interpretiert. Und in der Autorenbar erzählt die Founder’s Cocktail Selection von der Barkultur des Hauses. Die Signature-Cocktails basieren auf historischen Rezepturen, die ursprünglich von Steigenberger Barchefs entwickelt und heute modern übersetzt werden.