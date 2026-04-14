Kinder haben im Aspria einen eigenen Club mit Betreuung. Die Aspria Academy bietet ein umfangreiches Portfolio an Spiel-, Spaß- und Lernangeboten für Kids und Teens im Alter von 8 Wochen bis 17 Jahren. An den Aspria-Standorten Hamburg-Alstertal und Hannover gibt es nun das Angebot Hyrox Youngstars, ein speziell für Kinder und Jugendliche von acht bis 15 Jahren entwickeltes Training, inspiriert vom internationalen Fitness-Rennformat Hyrox. In Wettkampf-Umgebung können junge Teilnehmer Ausdauer, Kraft, Koordination und Fitness testen. Das Format kombiniert verschiedene Stationsübungen mit Laufstrecken, ähnlich wie beim Erwachsenen-Hyrox, jedoch mit Anpassungen basierend auf Alter und Reifestadium für die verschiedenen Altersgruppen. Die Teilnehmenden absolvieren einen Parcours mit kurzen Laufstrecken, Kraft- und Koordinationsübungen sowie mehreren Fitness-Stationen. Die Übungen in einer festen Reihenfolge testen Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination. Das Format soll Kinder früh für Fitness und funktionelles Training begeistern, Nachwuchs-Athleten im Fitness-Rennsport fördern und Familien motivieren, gemeinsam zu trainieren und an Events teilzunehmen. Bei vielen Events starten Kinder und Eltern am gleichen Wochenende. Dadurch entsteht eine Familien-Fitness-Event-Atmosphäre.

https://www.pages.aspria.com/de/hannover-maschsee/events

https://pages.aspria.com/de/hamburg-alstertal/events