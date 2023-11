Anlässlich des Weltkindertages 2023 verkündete Marriott International in Kooperation mit UNICEF, die Neuauflage und Erweiterung seines gemeinsamen Spendenprogramms Check Out for Children.

Dieses Programm ermöglicht es Gästen für jede Nacht ihres Aufenthalts eine freiwillige Spende zu leisten. Aktuell wird Check out for Children in über 500 Hotels in 40 Ländern in den Marriott-Regionen Karibik und Lateinamerika, Europa, Naher Osten, Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum (ausgenommen China) angeboten. Mit dieser Initiative setzt sich Marriott aktiv für das Wohl von Kindern in verschiedenen Teilen der Welt ein und gibt den Gästen die Möglichkeit, durch ihre Hotelübernachtungen einen positiven Beitrag zu leisten.

Über einen Zeitraum von fast drei Jahrzehnten, haben Hotels im Portfolio von Marriott International dazu beigetragen, dass mit der Initiative Check Out for Children über 50 Millionen US-Dollar für UNICEF gesammelt werden konnten. Diese Spenden kamen mehr als 4,5 Millionen Kindern weltweit zugute. Seit der Neuauflage des Programms im Februar 2023 konnten bereits über 250.000 US-Dollar für UNICEF gesammelt werden. Seit 2022 haben Marriott, der Marriott Disaster Relief Fund, Marriott Bonvoy und die geschätzten Gäste von Marriott über 1,3 Millionen US-Dollar zusammengetragen, die zur Bewältigung einiger der größten weltweiten Herausforderungen verwendet wurden, darunter die Unterstützung bei der COVID-19-Pandemie, bei Naturkatastrophen und humanitären Krisen, sowie zur laufenden Betreuung der bedürftigsten Kinder der Welt.

Mehr über das Programm Check Out for Children unter serve360.marriott.com, www.marriott.com