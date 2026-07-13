Ada Cosmetics wurde von TÜV Süd Industrie Service als regelkonformes Nachfüllsystem für Hotelkosmetik bestätigt. Die international anerkannte deutsche Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation bestätigte die Einhaltung der ISO 22716 Good Manufacturing Practices (GMP) für Kosmetik sowie der Anforderungen an die Chargenrückverfolgbarkeit gemäß der Europäischen Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009. Nachfülllösungen gewinnen in der Hotellerie zunehmend an Bedeutung. Sie sind nicht nur ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Ada Cosmetics Refillution hilft, Plastikabfall um bis zu 95 Prozent zu reduzieren, den Produktverbrauch um bis zu 30 Prozent zu senken und Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent zu erzielen. Das System wurde speziell für die Anforderungen im Hotelbetrieb entwickelt. Die Bewertung durch TÜV Süd umfasste u. a. das hygienische Systemdesign, kontrollierte Dosier- und Nachfüllprozesse, Reinigungsfähigkeit, Prozesssicherheit, technische Dokumentation sowie Produkt- und Chargenrückverfolgbarkeit. Besonderes Augenmerk lag auf dem integrierten Rückverfolgbarkeitskonzept. Die Identifikations- und Trackingfunktionen des Systems ermöglichen eine nachvollziehbare Zuordnung von Kosmetikprodukten, Nachfülleinheiten und Nachfüllvorgängen. www.ada-cosmetics.com