Projekt Herzstück“ nennt Sandra Geiger-Pauli den Umbau ihres Bodenmaiser Hofs. Denn: „Das ganze Hotel mit seinen Gästen und MitarbeiterInnen ist mein Leben, mein Inhalt, mein Wohnzimmer – darin steckt mein Herz.“ Natürlich sei es ein großer Schritt gewesen, so umfangreich zu investieren. Doch schon die drei Generationen vor ihr seien so mutig gewesen, sich für Veränderungen zu entscheiden, diese Einstellung gehöre für die dreifache Mutter zum Unternehmergeist dazu. Was also hat sich zur Wiedereröffnung am 12. Juli 2026 geändert? „Es wird mehr Raum für alle geben“, erklärt Sandra Geiger-Pauli: „Für Familien mit kleinen Kindern genauso wie für Ruhesuchende, Aktivurlauber und Senioren – einfach für alle.“

Wiedereröffnung des Bodenmaiser Hofs im Bayerischen Wald

Nach umfangreichem Umbau öffnet das Herzstück von Gastgeberin Sandra Geiger-Pauli am 12. Juli wieder seine Pforten. Bei der umfassenden Umgestaltung können sich die Gäste zukünftig auf drei spektakuläre High-End-Suiten, eine große Aufguss-Sauna und einen Heilpraktiker-Raum freuen. Noch mehr in den Fokus gestellt werden soll hier das Thema Longevity. Komplett neu gestaltet zeigen sich Fitnessbereich und die hauseigene Rundai-Brennerei. Bei den Pools und im Restaurant wird es gleichwertigere und schöne Bereiche für Familien mit kleinen Kindern und für Ruhesuchende geben. Auch die neuen Familienzimmer, die sogenannten „Hofnester“, sollen die Bedürfnisse von Eltern und Kindern viel besser erfüllen.www.bodenmaiser-hof.de