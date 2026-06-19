Preferred Hotels & Resorts hat „Preferred Wellbeing“ ins Leben gerufen, eine neue globale Auszeichnung, die mehr als 50 Hotels würdigt, die immersive, ganzheitliche Wellness-Erlebnisse bieten. Basierend auf Erkenntnissen aus dem „Luxury Travel Report“ der unabhängigen Hotelmarke zeichnet das Programm Häuser aus, die Trends in den Bereichen Langlebigkeit, integrative Heilung, Hydrotherapie, naturbasierte Erholung und personalisierte mehrtägige Reisen anführen und sich dabei an einem strengen Wellbeing-Rahmenwerk orientieren. Entwickelt, um den sich wandelnden Erwartungen heutiger Luxusreisender gerecht zu werden, hebt „Preferred Wellbeing“ Häuser hervor, die über traditionelle Spa-Angebote hinausgehen, um immersive Reisen der Erneuerung, Vitalität und Wiederverbindung zu schaffen. Von weitläufigen Spa-Oasen und Hydrothermal-Rundgängen bis hin zu naturbasierten Retreats und ernährungsorientierten kulinarischen Programmen würdigt die Auszeichnung Hotels, die die Zukunft des Wellness-Reisens gestalten. Laut Lindsey Ueberroth, CEO von Preferred Hotels & Resorts, soll sie „Gästen helfen, Hotels, die die Zukunft im Wellnessbereich definieren, einfach zu entdecken und zu buchen.“ Wichtige Trends sind demnach auf Langlebigkeit ausgerichtete Wellness, die Verschmelzung alter Rituale und moderner Wissenschaft, Hydrotherapie als Kern des Erlebnisses, individuell kuratierte, mehrtägige Wellness-Reisen, die heilende Kraft der Natur sowie multisensorisches, immersives Wellness-Design. www.preferredhotels.com/wellbeing