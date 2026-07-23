Mit der Eröffnung des The Dean Munich im Münchner Westend setzt die die irische Hotelmarke ihre Expansion auf dem deutschen Markt fort. Im Februar dieses Jahres hatte The Dean ein Haus in Berlin eröffnet. Mit 281 Zimmern ist The Dean Munich außerdem das bisher größte Gebäude im Marken-Portfolio. Designerin Tatjana von Stein hat bei der Gestaltung der öffentlichen Bereiche Elemente aus dem bayerischen Jugendstil integriert und mit Einflüssen aus dem Münchner Nachtleben der 1980er-Jahre kombiniert. Als Leitmotiv dienten ihr Eleganz und Überschwang der Musik- und Kulturszene Münchens. Neben maßgefertigten Möbeln kamen auch Vintage-Objekte und Leuchten des Kölner Studios Kuhlmann zum Einsatz. Ein speziell entwickeltes Soundsystem sorgt für die akustische Untermalung mit Werken zeitgenössischer lokaler Künstler. Kulinarisch bietet The Dean japanische Spezialitäten im Restaurant Ibasho. Das Haus verfügt außerdem über einen Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool, Sauna, Dampfbad sowie einem Behandlungsraum.