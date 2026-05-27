Das Kempinski-Hotel Vier Jahreszeiten, eines der ältesten Grand Hotels Europas, hat sein Spa umfassend modernisiert. Errichtet von Maximilian II. von Bayern, um auf seinem Prachtboulevard – der Maximilianstraße – Gäste aus aller Welt adäquat begrüßen zu können, wurde das Haus im Lauf der Geschichte zum Anlaufort für Staatsmänner, Schauspieler und Künstler. Unter der Federführung von Designer Colin Finnegan ist nun über den Dächern Münchens ein Spa-Bereich entstanden, der die prachtvolle Historie des Hauses und der Stadt in ein modernes Wellness-Konzept übersetzt. Als zentrales Motiv dient die Münchner Residenz, deren architektonische Vielfalt den roten Faden für die Neugestaltung bildet. Herzstück der Anlage ist der Rooftop-Pool, der in Anlehnung an den legendären Wintergarten der Residenz konzipiert wurde und mit kunstvoll verzierten Fliesen ausgelegt ist. Trocken- und Dampfsauna bieten dank großflächiger Glasfronten einen spektakulären Blick über die Münchner Altstadt. Erlebnisduschen sowie eine Schneedusche sorgen für Abkühlung. In den vier Behandlungsräumen des Spa, die nach den vier Jahreszeiten benannt sind, können die Gäste Treatments von La Prairie genießen. Außerdem gibt es einen Membership-Zugang zu den Luca Longevity Studios, einem Münchner Unternehmen mit Fokus auf evidenzbasierte Gesundheits- und Longevity-Konzepte. Ein moderner Fitnessbereich ergänzt das Angebot.

www.kempinski.com/vierjahreszeiten