Das familiär geführte Vier-Sterne-Superior-Haus in Bad Teinach-Zavelstein steht vor einer großen Erweiterung: Bis Ende 2026 sind 29 neue Zimmer und Suiten mit Sauna oder Whirlpool, neue Spa- und Rückzugsbereiche sowie ein neues Konzept für das Gourmetrestaurant geplant. Gleichzeitig investiert Gastgeberfamilie Berlin in eine zukunftsfähige Infrastruktur für ihre Mitarbeitenden hinter den Kulissen.

Ein weiterer zentraler Baustein ist die nachhaltigere Energie- und Mobilitätsinfrastruktur. Die Heizungsanlage wird auf Luft-Wärmepumpe und Hackschnitzelanlage umgestellt, die Photovoltaikanlage wird ausgebaut. Ein neues Parkhaus mit 100 Stellplätzen und E-Ladestationen soll künftig für mehr Komfort bei der Anreise sorgen und entlastet zugleich die Abläufe rund um das Hotel.

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Aufmacherbild: Alpstein Architekten