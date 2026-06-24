Einen neuen Meilenstein in der Longevity-Forschung will Clarins mit dem neuen Dr. Olivier Courtin-Clarins Longevity Research Center setzen. Im Einklang mit dem ganzheitlichen Verständnis von Hautgesundheit und Wohlbefinden soll das neue Forschungszentrum das Verständnis der entscheidenden Faktoren vertiefen, die die Hautalterung beschleunigen. Gleichzeitig untersucht es, wie sich die Summe der täglichen Lebensstilentscheidungen langfristig auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt. Geleitet wird das Zentrum von einem internationalen wissenschaftlichen Komitee unter dem Vorsitz von Dr. Olivier Courtin-Clarins. Es vereint ein multidisziplinäres Team aus Experten der Altersbiologie, Dermatologie, Epidemiologie, Verhaltenswissenschaften, biomedizinischen Technik und Datenwissenschaften. Das Longevity Research Center stellt die Epigenetik in den Mittelpunkt seiner Forschungsarbeit. Dieser Ansatz betrachtet Alterung nicht als unabänderliches Schicksal, sondern als dynamischen Prozess, der durch bewusste tägliche Entscheidungen beeinflusst werden kann. Mit dem neuen interdisziplinären Forschungszentrum möchte Clarins außerdem den Fragen des Alterns nachgehen: Warum altern wir? Welche Biomarker bestimmen die Hautalterung? Wie stehen diese miteinander in Verbindung? Und vor allem: Können wir die Langlebigkeit unserer Haut aktiv beeinflussen? www.groupeclarins.com