Als Teil der Leonardo Limited Edition hat der Badische Hof in Baden-Baden seinen Betrieb wiederaufgenommen. Die Identität des historischen Hauses in der Kur- und Bäderstadt wurde mit den Standards der Leonardo Hotels Gruppe in Einklang gebracht.

Fotos: Leonardo Hotels Central Europe

General Manager Thomas Feig hob hervor, dass dabei der ursprüngliche Charakter des Gebäudes bewahrt und zugleich ein zeitgemäßes Angebot für Gäste geschaffen werden sollte. Im Rahmen eines Soft Openings begann der operative Betrieb Anfang Juli, die offizielle Eröffnungsfeier, das Grand Opening, ist für den Herbst dieses Jahres geplant. Leonardo Hotels Central Europe verwaltet derzeit ein Portfolio von 126 Hotels in 55 Destinationen und 11 Ländern. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat das Unternehmen seinen Fokus von Geschäftsreisenden auf den Freizeitsektor ausgeweitet. www.leonardo-hotels.de

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