Das Bristol Berlin schlägt nach einer umfassenden Modernisierung und strategischen Neupositionierung ein neues Kapitel seiner über 70-jährigen Geschichte auf. Als erstes deutsches Haus der Vignette Collection von IHG Hotels & Resorts positioniert es sich als modernes Luxushotel, das Berliner Geschichte, lokale Verbundenheit und internationale Strahlkraft neu zusammenführt. Die umfassende Revitalisierung des Hotels durch Aroundtown erfolgte in mehreren Bauabschnitten und befindet sich auf der Zielgeraden. Sämtliche Zimmer und Suiten sowie die öffentlichen Bereiche wurden an die Ansprüche moderner Reisender angepasst. Prägende architektonische Elemente wie das historische Treppenhaus wurden restauriert und in das neue Gestaltungskonzept integriert. Die Fertigstellung der letzten Maßnahmen ist bis Ende 2026 vorgesehen. Mario Maxeiner, Managing Director Northern Europe, IHG Hotels & Resorts: „Das Bristol Berlin ist ein Haus mit außergewöhnlicher Geschichte und starker lokaler Verankerung – genau jene Verbindung aus Individualität, Charakter und Standortbezug, für die die Vignette Collection steht. Als erstes Hotel der Marke in Deutschland ist das Bristol ein wichtiger Meilenstein für unser Luxus- Portfolio.“ Die Vignette Collection ist die erste Collection-Marke von IHG und wurde 2021 als Teil des Luxury-&-Lifestyle-Portfolios eingeführt. www.bristolberlin.com

Aufmacherbild: Bristol Berlin, Vignette Collection



