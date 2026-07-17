Ihr Wüstenflair und kolonialer Charme, angenehme Temperaturen und natürliche Gesundheitsfaktoren machen die drittgrößte Kanareninsel zu einer begehrten Wellness-Destination.

Frühlingshafte Temperaturen das ganze Jahr über, eine sanfte Atlantikbrise und Sonne satt: Gran Canaria ist ein lohnendes Ziel, um die Akkus wieder aufzuladen. Was heute als moderner Lifestyle gilt, hat auf der drittgrößten Kanareninsel lange Tradition. Schon im 19. Jahrhundert reiste die europäische Elite an, um im mineralreichen Quellwasser und der salzhaltigen Luft Heilung zu finden. Beliebt waren schon damals die natürlichen Meeresschwimmbäder, Piscinas Naturales genannt. Heute gibt es hier außerdem modernste Thalassozentren und luxuriöse Spas in erstklassigen 4- und 5-Sterne-Hotels. Dort versprechen unter anderem Algenbehandlungen und Hydromassagen pure Regeneration.

Unangefochtener Star der kanarischen Wellness-Elixiere ist die Aloe Vera, die dank 300 Sonnentagen im Jahr und vulkanischem Boden hier in erstklassiger Qualität gedeiht. Ob als erfrischendes Gel nach dem Sonnenbad oder als getrocknetes Peeling: Das grüne Naturwunder ist Balsam für die Haut.

(Foto: shutterstock_Fahmisabbath97) Nach einem Tag unter kanarischer Sonne ist das erfrischende Gel der Aloe Vera Balsam für die Haut (Foto: shutterstock_Jangqq) Papas arrugadas werden mit Kräuter- oder Knoblauchsauce serviert (Foto: shutterstock_Manoli-Perez)

Kontrastprogramm auf 1560 Quadratkilometern

Gran Canaria wird nicht umsonst als „Miniaturkontinent“ bezeichnet. Im Süden die gigantischen Dünen von Maspalomas – ein Hauch von Sahara direkt am Atlantik. Das Kontrastprogramm wartet im Landesinneren. Dort thronen, umgeben von dichten Kiefernwäldern, der Pico de las Nieves und der Roque Nublo, ein heiliger Vulkanfels der Ureinwohner und das Naturwahrzeichen der Insel, obwohl er nur deren dritthöchste Erhebung ist. Kulturliebhaber zieht es in malerische Örtchen wie Puerto de Mogán, das „Klein-Venedig“ im Süden, oder in die Hauptstadt Las Palmas im Inselnorden. Dort schlendert man im historischen Viertel Vegueta durch koloniale Gassen, vorbei an der prächtigen Kathedrale Santa Ana und dem Kolumbushaus (Casa de Colón). Den Geschmack der Insel hat man mit Papas arrugadas auf der Zunge – kleine, in Salzwasser gekochte Runzelkartoffeln, die mit scharfer, roter Knoblauchsauce Mojo Rojo oder der grünen Kräutersauce Mojo Verde serviert werden. Dazu gibt es fangfrischen Fisch oder den würzigen Queso de Flor (Blumenkäse). Für die pfanzliche Gerinnung dieses Schafskäses ist ein besonderer Saft verantwortlich – gewonnen aus der wilden Artischocke.

(Foto: shutterstock_DriveAndDive) Mit 1949 Metern ist der markante Pico de las Nieves (links im Bild) der zweithöchste Gipfel der Insel (Foto: shutterstock_BalateDorin)

Für Kolumbus war Gran Canaria 1492 Zwschenstopp auf seiner ersten Amerikareise. Sein Wohnhaus ist in Las Palmas zu besichtigen (Foto: shutterstock_Mazur-Travel)

Unsere Hoteltipps auf Gran Canaria

Credo der Seaside-Hotels:

Slow Luxury, gelebte Gastfreundschaft und exzellente Kulinarik

Home far away from home – Ankommen und sich wohlfühlen

Das Seaside Grand Hotel Residencia GL (das bedeutet Gran Luxe) ist das einzige Leading Hotel of the World auf Gran Canaria – und erfindet den Begriff „leiser Luxus“ völlig neu. Nur einen Katzensprung vom Strand von Maspalomas entfernt, taucht man ein in ein tropisches Refugium aus Palmen, prächtigen Bougainvilleen und kolonialer Eleganz. Hier wohnt man nicht, hier residiert man. Ich fühle mich ab dem ersten Moment liebevoll umsorgt, so, als würde man mich in eine federleichte Cashmere-Decke hüllen. Mein Zimmer befindet sich wie 93 weitere in einer der zweistöckigen Villen und ist elegant behaglich designt. Der Loungebereich des Hauses, mit üppigen Sofas und einer kleinen Bibliothek lädt zum Relaxen und Schmökern ein.

Highlight des Grand Hotel Residencia ist sein Restaurant. Hierher pilgern Gourmets, um auf der eleganten Terrasse mit Blick auf Pool und Palmen die kreative Küche von Executive Chef Wolfgang Grobauer zu feiern. Auch Gäste vom nur 200 Meter entfernten Seaside Hotel Palm Beach können hier einen genussvollen Abend verbringen. Hoteldirektor Robert Heitzig beschreibt mir die beiden Häuser als perfekte Verbindung für Familien: Die Jüngeren wohnen im lebhaften Palm Beach, wer Ruhe und noch mehr Luxus sucht, wählt das Grand Hotel Residencia. Zum exquisiten Abendessen trifft man sich wieder, vereint wie eine große Familie. Ganz große Klasse ist auch der Service. Wer abends mit dem Sommelier über einen Inselausflug plaudert, findet morgens prompt einen handgeschriebenen Zettel mit der

Adresse der besten Eisdiele auf dem Tisch. Und nach dem Ausflug ist Entspannung angesagt. Durch den Kakteengarten gelange ich in das mit handbemalten Kacheln ausgestattete Spa und schmelze bei einer Lavastein-Massage mit duftendem Orangenöl dahin.

Seaside Grand Hotel Residencia Ein tropisches Refugium mit Verwöhn-Garantie. www.grand-hotel-residencia.com

Eine Übernachtung im DZ im Juli ab 424 Euro.

Oh happy days – Das Gute-Laune-Design kommt gut an

Das Seaside Palm Beach in farbenfrohem 70er-Jahre-Design erinnert, ganz klar, an das kalifornische Palm Beach. Die 328 Zimmer wurden in vier Farbkonzepten gestaltet, die Stimmung, Licht und Schönheit der Insel reflektieren. Inmitten eines Palmenhains in Maspalomas, ganz nahe bei den berühmten Dünen gelegen, wird dieses unkonventionelle 5-Sterne-Haus von jüngeren Gästen wie auch Familien geschätzt. Pools für jeden Geschmack, befüllt mit Süß- oder Salzwasser, Kinderbetreuung und reichlich Aktiv- und Entspannungsangebote, etwa Tai Chi und Yoga, lassen keine Wünsche offen. Wer sich auspowern möchte, geht ins Fitnessstudio oder Golf spielen. Für Wellness-Fans gibt es nur einen Ort: das tropisch gestaltete Palm Beach Spa mit Afrika-Vibes. Farbfröhliche Treffpunkte sind die Restaurants und Bars, wo Seaside-typische Genussküche kredenzt wird. Wer Lust auf kulinarische Top-Schmankerl hat, geht nebenan ins Fine-Dining-Restaurant im Grand Hotel Residencia.

Seaside Hotel Palm Beach Knapp eine halbe Autostunde Fahrtzeit vom Flughafen in Las Palmas.

www.hotel-palm-beach.com – Eine Übernachtung im DZ im Juli ab 227 Euro.

Ofenfrischer Genuss – Frisches Brot und Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei

Im lebendigen Playa del Inglés, nur wenige Meter entfernt von einem der schönsten Strände Gran Canarias, liegt das 4-Sterne-Hotel Seaside Sandy Beach. Es ist der perfekte Ausgangspunkt, um die Berge, hübsche Dörfer und die Golfclubs der Insel zu entdecken. Doch zuerst das Hotel! Es begeistert im maurischen Stil, mit suptropischen Gärten und einer großen Poollandschaft. Besonders zauberhaft, wenn sich die Anlage am Abend in eine Kulisse wie „1001 Nacht“ verwandelt. 256 Zimmer verteilen sich auf elf

Etagen, ihr Interieur ist inspiriert von den erdigen Inselfarben und Materialien wie Bambus. Wer ins Fitnessstudio im neunten oder ins Spa im zehnten Stock geht, hat schönste Aussicht auf den Atlantik. Wie in allen Häusern der Seaside Collection spielt die Kulinarik auch in den Sandy Beach Restaurants eine Hauptrolle. Aus der hauseigenen Bäckerei kommt täglich frisches Brot für alle drei Häuser.

Seaside Hotel Sandy Beach Knapp 30 Kilometer zum Flughafen Las Palmas. www.hotel-sandy-beach.com

5 Tage (Minimum-Aufenthalt) im Juli ab 198 Euro/Nacht im DZ.

Aufmacherbild: shutterstock_sergeklein

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