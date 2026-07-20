Anlässlich des 40. Jubiläums begrüßte Pharmos Natur Journalisten, Influencerinnen, Geschäftspartner und Freunde zu einem exklusiven Event in München. In einer sehr persönlichen Rede nahm Firmengründerin Margot Esser-Greineder die Gäste mit auf eine Reise durch vier Jahrzehnte Green Luxury, sprach über ihren Antrieb, ihre tiefe Verbundenheit mit Heil- und Verjüngungspflanzen und den Mut, konsequent dem eigenen Weg zu folgen. Im Mittelpunkt standen Pflanzenbewusstsein, Ganzheitlichkeit und die Überzeugung, dass die Kraft der Natur den Menschen auf besondere Weise begleiten kann. Im Rahmen der Veranstaltung konnten die Gäste die neue Kosmetiklinie Lunar Skin Ritual bei einem holistischen Treatment kennenlernen. Im Mittelpunkt stand die Anwendung des frischen Aloe Vera-Blattes, ein charakteristisches Ritual von Pharmos Natur. Mit einem Generationswechsel entwickelt das Unternehmen seine Geschichte konsequent weiter. Alexander Esser und Marc Hees führen Pharmos Natur gemeinsam in die Zukunft und verbinden die gewachsenen Werte der Marke mit neuen. www.pharmos-natur.de

