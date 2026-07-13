hat die Funktion der Hotelmanagerin im kürzlich neu eröffneten Taj Hessischer Hof Frankfurt übernommen. Es ist der erste Posten der langjährigen Taj-Mitarbeiterin in Europa. Bereits seit 2010 arbeitet die 36-jährige Inderin für den Betreiber des Hotels, The Indian Hotels Company Limited (IHCL). Zuletzt war sie General Managerin im Taj Lands End in Mumbai. Davor arbeitete in anderen Positionen in Häuern in Indien und den Malediven. Nun freut sie sich darauf, indische Gastfreundschaft nach Deutschland zu bringen. Künftig wird Tanika Taneja eng mit General Manager Alber Mayr zusammenarbeiten. Aus früheren Positionen etwa im Steigenberger Icon Frankfurter Hof ist er bestens mit der Stadt am Main vertraut.