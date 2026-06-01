Das Urban Retreat The Florentin in Frankfurt wurde bei den Connoisseur Circle Hospitality Awards 2026 als „Best New Urban Hotel Europe“ ausgezeichnet. Damit erhält das neue „Leading Hotel of the World“ im Portfolio der Althoff Collection eine weitere Auszeichnung, nachdem es zuvor im Falstaff Hotel Guide 2026 als „Best New Opening“ prämiert, in die renommierte „It List 2026“ von Travel + Leisure aufgenommen und als einziges deutsches Hotel auf der „Hot List 2026“ des Condé Nast Traveller geführt wurde. Das Magazin „Connoisseur Circle“ kürt mit dem Award jedes Jahr Häuser, die in ihrem jeweiligen Segment neue Maßstäbe setzen. The Florentin überzeugte insbesondere durch die gelungene Verbindung historischer Architektur, zeitgenössischen Designs und einer harmonischen Atmosphäre, in der Kunst, Kulinarik, Spa sowie der üppig begrünte Innenhof zu einem stimmigen Urban-Retreat-Erlebnis verschmelzen. „Diese Auszeichnung ist für uns eine große Ehre und zugleich Bestätigung unserer Vision“, sagt General Manager Boris Messmer. „Gemeinsam mit den Eigentümern haben wir von Beginn an daran gearbeitet, einen Ort zu entwickeln, der Ruhe, Stil und echte Gastfreundschaft vereint. Dass wir schon so kurz nach dem Start diese Anerkennung erhalten, macht uns als Team sehr stolz – und vor allem dankbar.“ www.althoffcollection.com

Aufmacherbild: Daniel_Schaefer_Studio