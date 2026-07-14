Das Alpin Juwel in Saalbach Hinterglemm hat sein neues Ju Well Spa eröffnet. Auf mehreren Ebenen entstand eine Wohlfühlwelt, die moderne Wellnesskonzepte mit der Salzburger Bergnatur verbindet und ganzheitliche Erholung bietet. Natürliche Materialien wie Holz, Salz und Kristalle sowie nachhaltige Produkte und regionale Elemente prägen das Ambiente. Das Angebot umfasst ein modernes Fitnessstudio, einen großzügigen Yoga-Raum, exklusive Behandlungsräume, ein Private Spa sowie ein eigenes Ladies Spa mit Sanarium und Kräutersauna. Inspiriert von der beruhigenden Kraft des Waldes erwartet die Gäste eine Waldsauna, ein Wald-Ruhebereich und regenerativen Wasseranwendungen. Im Rooftop Spa gibt es außerdem eine vielfältige Saunalandschaft mit Salz-Zirben-Sauna, Panorama-Sauna, Kräutersauna und Dampfbad, ergänzt durch Ruheräume, Kristallduschen, Kneipp-Becken und Vitalbereiche. Neben dem Adults-Only-Bereich „Jungbrunnen“ steht die „Family“-Zone mit Indoor-Pool, Infinity-Pool, großzügigen Sonnenterrassen und einem Family-Sole-Ruheraum inklusive Wellnesskino für Familien bereit. Gäste profitieren zusätzlich von Ayurveda-Anwendungen, professionellen Massagen, Beauty-Treatments, Yoga-Angeboten sowie dem Panorama-Pool mit Blick auf die Salzburger Bergwelt. www.alpinjuwel.at