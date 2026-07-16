übernimmt die Leitung des Wellnessbereichs des Grand Hotel Heiligendamm und wird zukünftig dessen strategische Weiterentwicklung verantworten.

Bereits seit 2015 ist sie Teil des Teams. Im Jahr 2016 übernahm Frau Rusch die Leitung des Kosmetikbereichs und qualifizierte sich im darauffolgenden Jahr zusätzlich als Ausbilderin. Ihr Ziel ist es, den SPA & Sports-Bereich nicht nur für Hotelgäste weiterzuentwickeln, sondern auch als exklusive Adresse für Wellness, Bewegung und nachhaltige Gesundheit in der Region zu etablieren.