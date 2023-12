Mathias Gerds Der gebürtige Rostocker

Mathias Gerds (52) kehrt nach erfolgreicher Karriere, u. a. bei Six Senses Singapur, Six Senses Residences Courchevel 1850, Six Senses Ibiza und Kisawa Sanctuary Mosambik als Direktor in das Grand Hotel Heiligendamm zurück. Er folgt auf Thies C. Bruhn, der die Geschicke des Hauses seit 2019 leitete.