ist zum General Manager des The Chedi Andermatt berufen worden. Er wird seinen Posten im September dieses Jahres antreten. Zuletzt war er als Hotel Manager des Raffles Hotel Singapore tätig. Außerdem bekleidete er im Bürgenstock Resort am Vierwaldstättersee verschiedene Führungsfunktionen, etwa die des Acting General Manager. Seine Ausbildung absolvierte Goval an der École hôtelière de Lausanne. Er verbindet operative Exzellenz mit einem modernen Führungsverständnis und einem klaren Fokus auf außergewöhnliche Gasterlebnisse. Dank seiner internationalen Erfahrung in der Luxushotellerie soll Goval nun dazu beitragen, das The Chedi Andermatt als weltweit führende alpine Hospitality Destination zu etablieren.