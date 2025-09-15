ist ab Oktober 2025 General Manager des Grand Hotel Heiligendamm. Er übernimmt die Aufgabe von Mathias Gerds, der die Leitung des renommierten Hauses nach zwei Jahren abgibt. Engels hatte zuvor führende Positionen bei Hotelgruppen wie Hilton Hotels oder Althoff Hotels inne. Ihm folgt der Ruf eines Hotellerie-Experten mit Leidenschaft. Besonders wichtig ist ihm die Mitarbeiterführung. Sein Vorgänger Mathias Gerds wechselt zum Raffles London at The OWO, wird aber den Übergang begleiten.