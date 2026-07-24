Nach dem Eigentümerwechsel vor wenigen Monaten haben Hotelchef Christian Bär und Immobilieneigentümer Peter Inselkammer eine Qualitätsoffensive gestartet.

Unter der Federführung des langjährigen Pächters Christian Bär entstanden das innovative Golf.Loft in der historischen Remise des Hauses sowie 14 stilvoll modernisierte Badezimmer. Eine neue Poolbar im weitläufigen Hotelgarten ist ein weiteres Highlight.

Der Innenhof des Fünf-Sterne-Resorts erhielt mit einer neuen Natursteinmauer eine optische Aufwertung. Gleichzeitig wurde die digitale Infrastruktur im gesamten Resort umfassend modernisiert und flächendeckend Highspeed-Glasfaser verlegt.

Weitere Projekte sind bereits geplant, welche zum größten Teil auch weiterhin hinter den Kulissen stattfinden werden. „Die Weiterentwicklung unseres Hauses darf niemals auf Kosten der Erholung unserer Gäste gehen“, betont Christian Bär.

www.alpenhof-murnau.com